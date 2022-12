Idén már három napon át élvezhetjük a GABRIELLA Kupa mérkőzéseit, hiszen az első négy csoport mérkőzései december 27-én, a második négyé 28-án zajlanak majd, míg a helyosztók 29-én lesznek.

Abban biztosak lehetünk, hogy már a legelső találkozótól (12., 27., 9.00) fordulatos, izgalmas mérkőzéseket nézhetünk majd, s a későbbiekben sem fogunk unatkozni. Ráadásul az A csoportba került a címvédő Joga Bonito csapata is, amely most sem adná alább a trófea elnyerésénél. Persze az elmúlt évekhez hasonlóan arra is számíthatunk, hogy profi labdarúgók is lesznek a játékosok között.

A mérkőzések között sem fogunk unatkozni, hiszen a Komlói Bányász U9-es csapata, a KomlóFit Egyesület és a Plié Sport- és Rekreációs Egyesület is készül betétműsorral. Az esemény során pedig ajándékok is gazdára találnak majd, hiszen kisorsolnak 3 értékes mezt, 5 labdát és 3 kapuskesztyűt is, köztük a Dibusz Dénes által dedikáltat is.

December 27. és 29. között Kozármislenyben is pattogni fog a labda a két ünnep között, ugyanis idén is, immáron hatodik alkalommal rendezik majd meg a Focivilág Kozármisleny Kupát.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét öt kategóriában léphetnek parkettre a spílerek. A nyílt kategóriában 15 csapat mérkőzik meg egymással, míg igencsak örvendetes, hogy a 35 év felettieknél 12, míg a 45 év felettieknél 10 együttes nevezett a jó hangulatú megmérettetésre. A junioroknál (U11–U14) tizenhárom alakulatra biztosan számítani lehet, a hölgyeknél pedig még sok a kérdés, de a szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők is szerepelhessenek.

A küzdeni akarással sosem volt gond, de a nyílt kategóriában idén emelték a tétet, hiszen a végső győztes indulási jogot szerez a 2022–2023-as Magyar Minifutball Bajnokság regionális döntőjébe. A finálé nyertese pedig bejut a Final4-ba, melyet többek között az M4 Sport tűz műsorára 2023 júliusában.

Továbbá idén is ámulatba ejti a közönséget a sokak által jól ismert freestyle focista, Nabil Hamza, de amatőr darts és FIFA Xbox verseny is színesíti a programot, ahol a legjobbak még nyerhetnek is.