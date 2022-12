A ma is tervben lévő fedett pályán kívül a szövetség háttértámogatásának is köszönhetően minden más adott a Sportiskolánál,, így például már a kicsik is a látványos teljes hokiszerelésben futhatnak ki a meccseken a jégre. Ennél is fontosabb azonban, hogy szakmai igazgatónak, egyben vezetőedzőnek a magyar hokisport igazi ikonnevét viselő Ancsin testvérpár ifjabbikát, Lászlót tudta a szakosztályvezető Pécsre csábítani. A pályafutása javát Újpesten végigkorizó, majd a Fradival bajnoki címig jutó, 139-szeres válogatott mester játékosrutinja és évtizedes utánpótlásedzői tapasztalata pedig valóban új dimenziót jelenthet a pécsi hokisportban.

Ahová a további bővítés érdekében folyamatosan várják is a jelentkezőket, bármely fent említett korosztályba. A koritudás sem kimondott feltétel, hiszen arra is megtanítják az érkezőket – az edzések pontos időpontjairól a PSN Zrt. honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Sőt, már a jövőbe tekintve már egy U18-as, később talán felnőttcsapat képe lebeg a szakosztályvezető szeme előtt - utóbbiba esetleg visszacsábítva a már említett megszűnt másik pécsi klub sportágban másutt még pallérozódó "légiósait" is.