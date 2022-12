A következő évben is a PVSK egyik legfontosabb rendezvénye a 39. Pécs-Harkány országúti futóverseny lesz, amelynek pontos időpontját a napokban kijelölték a rendezők. A vállalkozó kedvűek 2023. március 5-én, vasárnap 11:00 órakor, a Verseny utcából indulva teljesíthetik a távot.

Az időpontot szakmai szempontok alapján választottuk, mivel ez a hagyományok szerint a téli felkészülés egyik felmérő versenye, mind a profik, mind pedig az amatőr sportolók számára – kezdte Freier Balázs, a PVSK atlétikai szakosztályának szakmai vezetője a klub honlapjának. – Amióta a harkányi Zsigmondi sétányra került a cél, azóta 25,6 km-re növekedett a táv. Mivel a 2023-as a negyedik verseny lesz ezen a távon, ezért össze lehet hasonlítani korábbi futások eredményével. A korai időpontban elkezdett szervezéssel is azt szeretnénk elérni, hogy legyen időnk alaposan felkészülni a futóverseny megszervezésére, hiszen sok területen még folynak egyeztetések. Természetesen menet közben is tájékoztatjuk a résztvevőket, előzetesen csak annyit, hogy a nevezni január 16-tól online is lehet, illetve ugyanattól az időponttól személyesen, a PVSK Szamosi Nándor Sportcsarnokában is leadhatják nevezésüket a résztvevők.