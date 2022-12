Aligha készülhetne jobb hangulatban az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata szezonbéli ötödik Európa Kupa-meccsére. A pécsi klub a hétvégén rangadót nyert hazai környezetben, a szurkolók pedig parádés hangulatot varázsoltak, így van miből töltekeznie Jovan Gorec alakulatának. Kétségtelenül kelleni is fog egy ilyen hosszú utazás után, ugyanis Budapestről egy müncheni átszállással jutottak a csarnok helyszínére, ráadásul szerda este már egy edzést is levezényelt a szerb tréner.

Ebben a sorozatban a baranyai együttes áll a legjobban, köszönhetően többek között a veretlenségének, sőt, nincs csapat, amely jobb kosárkülönbséggel rendelkezne. Igaz, a Ramla kőkemény ellenfélnek ígérkezik idegenben, még akkor is, ha a Rátgéber Akadémián 20 ponttal nyert a házigazda. Az izraeli gárda korábban már bizonyított a DVTK ellen is, na meg tavaly a pécsi csapatot is hoppon hagyta. Továbbá nehézség, hogy Szücs Réka és a Simon Zsófi egyaránt sérüléssel bajlódik, így a két sportoló el sem utazott társaival Izraelbe.

– A Ramlával az első helyért fogunk játszani, kettőnk között fog eldőlni a csoportgyőzelem sorsa – kezdte nyilatkozatát az NKA Universitas PEAC vezetőedzője, Jovan Gorec. – Egy újabb nehéz sorozatban vagyunk, hétvégén a Szekszárddal játszottunk egy kemény meccset, most pedig utazunk Izraelbe. Szeretnénk a jó úton maradni és ugyanott folytatni az Európa Kupát, ahol az Európa-bajnoki selejtezők előtt abbahagytuk. Vannak sérültjeink, de vannak olyan játékosok, akik be tudnak ugrani a helyükre. A legjobbakat reméljük, győzni megyünk Izraelbe.

Ezzel tehát az NKA Universitas PEAC az idei naptári évben utolsó nemzetközi meccsét vívja idegenben, hazai környezetben pedig majd 14-én zárja a csoportküzdelmeket. Az Elitzur Landco Ramla–NKA Universitas PEAC összecsapás magyar idő szerint 18 órakor kezdődik, a FIBA Youtube csatornáján élőben lesz látható a lenti linken.