Hazánkban 1958 óta választják meg az év legjobb férfi- és női sportolóját, csapatát, edzőjét, immár jó ideje parasportolóját, újdonságként pedig e-sportolóját és az esztendő legjobb szabadidős rendezvényét is. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke, Szöllősi György bejelentette, hogy a budapesti Operaházban január 9-én 19.30-tól rendezendő díjátadó gálát megtiszteli jelenlétével Novák Katalin köztársasági elnök is. A díjátadók között találjuk Fabio Capello világhírű olasz labdarúgóedzőt, valamint Henrieta Farkašovát, a rozsnyói születésű, magyarul is kitűnően beszélő 11-szeres paralimpiai bajnok síelőt is. A gálán ismét átadják a szövetség életműdíját is.

2022-ben 423 sportújságíró szavazata alapján kerültek ki a győztesek; a kategóriánkénti legjobb hármakat (lásd alább, szigorúan abc-rendben) már bejelentette a szövetség, míg a végső sorrendet a gálán hirdetik ki.

Férfiak: Liu Shaoang (rövid pályás gyorskorcsolyázó), Milák Kristóf (úszó), Szilágyi Áron (vívó).

Nők: Gulyás Michelle (öttusázó), Kovács Zsófia (tornász), Kozák Luca (atléta).

Edzők: Bíró Attila (vízilabda), Csang Csing (Lina) és Bánhidi Ákos (gyorskorcsolya), Marco Rossi (labdarúgás).

Csapat (egyéni sportágakban): férfi kardválogatott; a Nádas Bence, Kopasz Bálint kajak kettes; női kardválogatott.

Csapat (hagyományos): FTC futball, férfi labdarúgó-válogatott, Sopron Basket női kosárlabda.

Fogyatékossport.

Férfiak: Gelencsér Róbert (szervátültetett atléta), Kiss Péter Pál (parakajakos), Osváth Richárd (kerekesszékes vívó).

Nők: Konkoly Zsófia (paraúszó, PSN Zrt. Sportiskola), Pap Bianka (paraúszó), Szvitacs Alexa (para-asztaliteniszező).

Csapat: kerekesszékes curling vegyes páros, női kerekesszékes vívóválogatott, szervátültetett asztalitenisz vegyes páros.

Az Év szabadidősport-rendezvénye: Balaton-átúszás, Jégpályák éjszakája, Kárpát-medencei Egyetemek Kupája.

E-sport: Birgány Adrián „Raisy”, Torzsás Ádám „Torzsi”, Tóth Dávid.