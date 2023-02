Ismét behívót kapott az U18-as korosztályos válogatott edzőtáborába a legutóbb edzőmeccsen még gólt is szerző Vas Bence, aki épp az elmúlt héten igazolt a PMFC-től kölcsönbe a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatához.

A fiatal játékos így nem csak arra lehet büszke, hogy bemutatkozhatott azonnal új egyesülete színeiben, még ha egyelőre egy félidőt tölthetett csak a pályán, hanem arra is, hogy ismételten bizonyíthatja, megérdemli, hogy magára húzza a címeres mezt.

A PMFC emellett az egyesületnél pallérozódó lányokra is büszke lehet, hiszen hozzájuk három behívó is érkezett. A Schumi Dorottya vezette női U17-es válogatott február 13–19. között a márciusi korosztályos Európa-bajnoki selejtezőkre történő felkészülés jegyében egyhetes edzőtáborba utazik a spanyolországi San Pedroba. A keretben pedig szerepel a pécsiek 14 éves támadója, Turi Bori, valamint tartalékként Égi Barbara és a védő Gyánó Lili is.

Azonban nem csak a magyar címert viselheti szíve felett egy PMFC-nevelt, Bolboaca Karina a román nemzeti együtteshez utazhat hasonló célokkal.

Ennél jobb jele nem is lehetne annak, hogy az egyesületnél magas minőségű munka zajlik.