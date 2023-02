Alig több, mint két hét és eldördül a rajtpisztoly a régió legrangosabb, legtöbb résztvevőt vonzó atlétikai rendezvényének, a Pécs-Harkány futóversenynek rajtjánál. Az elmúlt két esztendőben a szervező PVSK atlétája, Lomb Ádám teljesítette leggyorsabban a távot, s az egyesület honlapjának elmondta, címvédésre készül. A nemrég Kenyából hazatérő sportoló a következő hetekben teszteli azt is, mennyire sikerült jól számára az afrikai felkészülés, így különösen fontos most ez a megmérettetés is.

– Nem hinném, hogy bármit másként kell csinálnom, mint a legutóbbi két alkalommal – fejtette ki. – Igazából nem tervezem, hogy bármelyik szakaszra nagyobb hangsúlyt kellene fektetnem. Az elmúlt két versenyen, szinte másodpercre azonos időt futottam. Az eleje nehezebb, de azt én kimondottan szeretem futni. Tavaly ezt futottam erősebben, a közepét lazábban, míg két éve éppen fordítva volt. Most, hogy már jól ismerem a távot és az ellenfeleket, sokkal kisebb az esélye, hogy bármiféle meglepetés ér.

Azt is hozzátette, egyelőre nem látott olyan nevet a nevezési listán, amelyik miatt úgy érzi, elmaradhatna a címvédés.

