A hétvégi Igaz Béla Emlékversennyel indul, és majd november közepén az éves záró rendezvénnyel zárul a 2023-as tájékozódási szezon, amelyben többek között a PVSK is tevékenyen részt vesz.

Vonyó Péter, a PVSK Tájékozódási futó Szakosztályának szakmai vezetője a klub hivatalos oldalának nyilatkozta: – A pécsi klubok és a régió versenyzői, más megyékből, az ország más részéről is lesznek résztvevők, száznál több résztvevőre számítunk, szakosztályunkból 30-40 fő indul –kezdi a hétvégi esemény ismertetését a szakvezető, majd a részletekbe is beavat minket. - Már év eleje óta edzésekkel, háziversenyekkel készülünk a szezonra, első rendezvényünk a hagyományos Igaz Béla emlékverseny lesz. Az évközi versenyekről annyit, hogy nekünk az országos bajnokságok nagyon fontosak, mivel építkezőben vagyunk, ezért az egyéni versenyeken kívül nagy súlyt fektetünk a csapatbajnokságokra és a váltókra is. Egy ilyen országos csapatbajnokság lesz március 25-én a Bakonyban, erre nagyon készülünk. A Diákolimpiák pedig azért fontosak, mert azon csak gyerekek vannak, és fontos, hogy önállók legyenek, hiszen az erdőben szükség van a jó döntésekre, és a gyorsasággal párosuló önfegyelemre.

A megmérettetés Cserkút térségében, a Jakabhegyi út jobb oldalán lesz szombaton. A 10 órai rajt helyszíne viszont egyelőre titkos. Az eredményhirdetés 13 órakor lesz.

A verseny névadója 1954-től 20 éven keresztül a PVSK Tájfutó szakosztály vezetője is volt. A PVSK szakasztálya minden évben a róla elnevezett Emlékversennyel kezdi meg a tájékozódási futó szezont. Igaz Béla 1987. augusztus 8-án hunyt el.