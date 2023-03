Keményen meg kellett küzdenie a PVSK ökölvívójának, Ébner Kristófnak az Aradon rendezett Dracula Ökölvívó Kupán az ötödik helyért is. A 80 kilogrammos mezőnyben bunyózó tehetségnek a nemzetközi mezőnyben az ukrán Zasenok Nikitát kellett volna legyűrnie, azonban edzőjével úgy döntöttek, hogy a második menetben feladja a mérkőzést. Mint Alvics Gyula megjegyezte, felesleges lett volna ötödik tétmérkőzését vívó növendékének egészségét kockáztatni a mérkőzésen.

A tréner azt is elmondta, hogy a sportágba nemrég belekóstolt tanítványa, ha sikerélményt most nem is annyit szerzett, nagyon fontos tapasztalatokkal gazdagodott az egész tornán.