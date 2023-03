Portugáliában vesz részt a PSN Zrt. aerobik szakosztálya a 2023-as első Világkupa- és Open versenyen. Ilyen rangos megmérettetésen a sportszervezet UP 2-es sportolói most debütálnak, de nem is akárhogyan: élete első nagy versenyén az elképesztően népes mezőnyben Miklós Eszter 1. helyen jutott a hétvégi döntőbe csodálatos teljesítménnyel.