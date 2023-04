Az utolsó alapszakasz-mérkőzését játssza szombaton 17.00-tól a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata a fővárosban, a BVSC-Zugló otthonában immár megnyugodva, hiszen elkerült az NB I. veszélyeztetett helyeiről.

– Ezen a találkozón is ugyanúgy fogunk koncentrálni, mint eddig, de majd meglátjuk, mire leszünk képesek – fogalmazott Török Viktor, a csapat vezetőedzője a klub honlapjának a meccs kapcsán, hangsúlyozva, már nyugodtabbak lehetnek. – Tudjuk, a BVSC esélyesebb, de nem feltartott kézzel ugrunk medencébe. Ezen a mérkőzésen már a rájátszásra is készülünk. Olyan dolgokat is megpróbálhatunk a játékban, amelyet eddig a sok hiányzó miatt nem tudtunk.