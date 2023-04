A nyolcaddöntőt megelőzően legutóbb augusztus végén voltak érdekeltek a csapatok a Baranya Megyei Kupában, azóta viszont csak a bajokságukban léptek pályára. Akik figyelemmel követik a sorozatot, biztos emlékeznek az idénybéli kiírás eddigi legnagyobb szenzációjára, mikor is a Bóly a második körben alulmaradt a Lánycsók vendégeként (2–1). Az az eredmény is jól mutatja, hogy ebben a kávéházban gyakorlatilag bármi megtörténhet.

Az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság listavezetője, a Mohács játék nélkül jutott a legjobb nyolc közé, ugyanis kisorsolt ellenfele, a Nagykozár visszavonulót fújt. A keddi játéknapon pedig már pattogott a labda, hiszen aznap rendezték meg a Sátorhely–Siklós összecsapást, ahol hátrányból fordítva jutott tovább Tasselmájer Adrián legénysége.

Mindenesetre így is maradt izgalom a szerdai versenynapra, mikor is izgalmas rangadónak adott otthont a PVSK Sporttelepe, de Lánycsókon is bevetettek mindent annak érdekében, hogy ismét nagyvadat ejtsenek. Ez jó ideig sikerült, de végül Varga László alakulata felőrölte vetélytársát.

PVSK– Lovászhetény 0–0 – büntetőkkel 2–4

Pécs. Vezette: Bánfai (Kövesdi, Szemes).

Gólszerzők: Kiss K., Kerényi D., illetve Rácz E., Mészáros T., Kovács A., Bartal.

Sátorhely– Siklós 1–3 (1–0)

Sátorhely. Vezette: György B. (Véghelyi, Pavlovics).

Gólszerzők: Markovics-H., illetve Sztojka (72., 78. – első büntetőből), Pásztor (80.).

Szabadszentkirály– Bóly 1–6 (1–4)

Szabadszentkirály. Vezette: Gazdag (Kónya, Mezőföldi).

Gólszerzők: Csomós L. (29.), illetve Zsebe D. (12.), Móhr (20.), Szabó Zs. (30., 33., 87.), Pauk (64.).

Ócsárd– Töttös 5–0 (1–0)

Vezette: Kreskai (Micek-Angyal, Alvári).

Gólszerzők: Kapusi (23., 52. – első büntetőből), Pretzl (63.), Pálfi (88., 90.).

Somberek– Villány 2–9 (1–0)

Somberek. Vezette: Horváth György (Varga László, Geczó Richárd Zoltán).

Gólszerzők: Szabó D. (30.), Fehér J. (60.), illetve Alföldi (48. – öngól), Ulakity M. (52., 57.), Hoffmann E. (62., 77.), Lehota (68. – büntetőből), Rázsics (72., 85., 86.).

Misinai Sasok– Sellye 2–5 (2–1)

Pécs. Vezette: Ádám József (Pór Gábor, Marton Ferenc József).

Gólszerzők: Mészáros M. (9., 40.), illetve Orlovics (31.), Pál T. (50., 65., 67.), Somogyi L. (75.).

Lánycsók– Pécsvárad 1–4 (1–2)

Lánycsók. Vezette: Maráz (Jakab A., Pap T.).

Gólszerzők: Krémer (20.), illetve Szabó Z. (4., 22.), Juhász L. (64., 80.).

A tervek szerint a negyeddöntő mérkőzéseit május 10-én, szerdán rendezik meg 17.30-tól.