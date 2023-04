Remekeltek a PVSK tájfutói a Somogy vármegyében, a Gombási parkerdőben rendezett régiós diákolimpián, amit az is bizonyít, hogy majd mindannyian kvalifikáltak a Szegeden és Ópusztaszeren május 20–21-én következő országos körre. A 31 sportolóból 27 jutott tovább. Most hétvégén a salgótarjáni Nógrád Nagydíjon, amely válogató lesz az ifi-Eb-re és junior vb-re, tovább edzhetnek is a fináléra.

Az országos döntőre jutottak

FII: Topán Gellért.

NII: Jagasics Lívia Anna, Topán Emese

FIII: Farkas Ákos, Zánkay Domonkos, Benke-Somorjai Ábel, Pretz Attila,

NIII: Farkas Kata, Rácz Léna, Obert Eszter, Gerberich Emm

FIV: Laczik Keve, Rácz Márton, Laczik Zsombor, Benke-Somorjai Bálint, Jagasics Bálint.

NIV: Werner Boróka

FV: Benke-Somorjai Dávid, István Ágoston, Tekker Lőrinc, Lipp Levente

NV: Hóbár Borbála, Bakonyi Olívia

FVI: Simon Ádám, Rácz Mátyás, Vadász Péter Zalán

NVI: Molnár Zoé.