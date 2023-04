Gedei Tibor, a Szigetszentmiklós edzője: – Örülök annak, hogy a fiatalok ennyit játszhattak és mindenki lehetőséget kapott. Annak is örülök, hogy éves szintet nézve ennyi játékos mutatkozott be nálunk az első osztályban és megnyerték a negyedüket a végén, amikor ők voltak fent. Ezek nagyon jó dolgok. Dolgozunk tovább, szombaton jön a Csata elleni mérkőzésünk, szeretnénk ott is nyerni.

Kovács Dénes, a PINKK trénere: – Nem vagyok elégedett. A mérkőzést jól kezdtük, utána bemutattunk egy olyan leolvadást, amit gyakran végre tudunk hajtani. Aztán megint elkezdtünk úgy kosárlabdázni, ahogy esetleg mi tudnánk. Az a baj, hogy elég rövid a rotációnk és amint kicsit visszaesik a koncentráció a fáradtság okán, nekünk nem leolvadásaink vannak, hanem a globális felmelegedést reprodukáljuk. A harmadik negyedben is, amikor még a BKG a teljes keretével állt ki, akkor is szép momentumaink voltak, tartottuk az eredményt, persze közelebb nem tudtunk kerülni. Viszont amivel nagyon nem vagyok elégedett, amikor a BKG a mérkőzésen felküldte a fiatal játékosait, akkor mi miért nem tudtunk közelebb kerülni, sőt eltávolodtunk. Nyilván ez fejben eldőlhet azért is, mert nem tudsz úgy felpörögni egy U20-as játékos ellen, mint egy amerikai játékos ellen. Viszont nekünk helyén kell kezelni a dolgokat, először ellenük kell megmutatni, hogy mi egy fokkal jobb játékosok vagyunk. Ez sajnos ma nem sikerült. Ezen a második negyedben való hat-hét percen kívül, amikor viszonylag szépen kosárlabdáztunk, be tudtunk találni és a védekezésünk is helyreállt, azon kívül nem sok pozitívumot vélek felfedezni. Nagyon kevés olyan kosarat szerzünk, ami az egyéni képességekből adódik. Ez nem azért van, mert nem vagyunk jó játékosok, hanem egyszerűen olyan motiválatlanságok vannak, amiket mindenképpen orvosolni kell.

Zsámár Panna, a Szigetszentmiklós kiválósága: – Az elején kicsit nehezebben kezdtünk, tudtunk volna jobban is. Viszonylag szoros volt ebben a szakaszban a mérkőzés. Utána elkezdtük komolyabban venni a mérkőzést, az ellenfelet nem lebecsülve. Folytatásban csapat szinten nagyon jól tudtunk teljesíteni, asszisztokat adtunk és nagyon szépen játszottunk és a védekezésünket is egyre szebbre építettük a végére. Nagyon örülök neki, h nekem is és a többieknek is adódott lehetőségünk megmutatni, hogy mit tudunk. Azért mi még nagyon fiatalok vagyunk, ritka az ilyen lehetőség. Az edzőnk külön kiemelte, hogy ez egy cél a mai mérkőzésen, hogy mindenki kapjon lehetőséget, hiszen nekünk is meg kell tanulnunk, hogy ilyen szituációban mit kell csinálni.

Tenyér Zsófia, a PINKK kosárlabdázója: – Sajnos csak momentumaink voltak. Általában úgy van, hogy van egy jó periódusunk, utána ahogy fáradunk, nem érünk oda a dobásokra, kimaradnak a ziccerek. Most is ez történt a második félidő végére, ezért is alakult ki a húsz pontos különbség. Utána nagyon nehéz lett volna visszajönni a mérkőzésbe, ami nem is sikerült. Úgyhogy nem vagyok elégedett.