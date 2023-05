Ez idáig csupán egyetlen napot tudhatnak maguk mögött a berlini világkupán induló baranyai paraúszók, de két érem már így is ott lapulhat a bőröndben.

A szigetvári születésű Pap Bianka 200 gyorson harmadikként végzett, míg a PSN Zrt. kiválósága, Konkoly Zsófia másodikként csapott célba 100 pillangón.

A pénteki versenynapon is lesz kikért izgulni: Konkoly Zsófia és Pap Bianka egyaránt 100 gyorson és 50 háton bizonyíthat, Hotz Csenge is megmutathatja magát a 100 gyors előfutamán, de Iván Bence is érdekelt lesz 100 gyorson a férfiaknál.

A magyar válogatott tagjai: Adámi Zsanett, Hotz Csenge, Iván Bence, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Száraz Evelin.