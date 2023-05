A bajnoki cím sorsa ugyan már eldőlt az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, de presztízscsatákból ezúttal sem lesz hiány a hétvégén.

Május 13., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–PVSK

Egy pécsi rangadó mindig pikánsnak mondható, függetlenül attól, hogy éppen hány pont választja el egymástól a csapatokat. Ezúttal csupán egy egységgel jobb a PVSK, mindezt úgy, hogy egy párharccal kevesebbet is tudhat maga mögött. A számok alapján a védekezés is jobban megy a vendégcsapatnak, de góllövésben azért van lemaradás. Mindkét együttesben rengeteg a fiatal játékos, így aztán az érettségi időszak is nehezítő körülmény, de az ifjú tehetségek állják a sarat. Kettejük novemberi párharcán még egy teljesen más felfogásban játszó PVSK győzött (2–0), köszönhetően Kiss Krisztián és Kerényi Dániel találatának, de azóta mindkét oldalon volt változás bőven, így nehéz megjósolni, hogy ki hagyja majd el győztesen a játékteret.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Egy ilyen városi derbinek mindig van tétje és presztízse, most sincs ez másképp. A tavaszi formánk bizakodásra ad okot, ugyanakkor problémát jelent, hogy mostanában minden meccsünkön sérülést szenved valaki. Ettől függetlenül hazai terepen győzni szeretnénk, és ennek szellemében fogunk pályára lépni.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Ez a baranyai el clásico. Próbálunk felkészülni az ellenfélből minden téren. Várjuk, mert ez egy jó kis presztízscsata, ennek pedig a labdarúgók életében egy ünnepnapnak kell lennie. Jól hangolódtunk a Komló elleni győzelemmel, igyekszünk minél eredményesebben helytállni.



Május 13., szombat, 17.00

Mohács–Komló

Idénybéli első olyan mérkőzésére készülhet Kvanduk János alakulata, ahol nyugodtan, felszabadultan lehet játszani, hiszen már megnyerte az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot. Sőt, azóta már egy kis negatív élmény is érte az együttest, ugyanis hét közben a Bóly vendégeként büntetőpárbajban alulmaradt a Mohács, így kiesett a Baranya Megyei Kupa negyeddöntőjében. Ezt a békát le lehet nyelni, hiszen a kitűzött célt sikerült teljesíteni, így inkább az a nagy kérdés, hogy a motivációt és a fókuszt mennyire lehet fenntartani. Persze egy Komló elleni ütközet mindig rangadó, na meg aztán a veretlen széria megtartása is igencsak ösztönző.