Május 20., szombat, 10.00

PVSK–Kétújfalu

Kisebb hullámvölgybe került a PVSK az elmúlt hetekben, így a lehető legjobbkor jön a sereghajtó elleni ütközet, ahol jó esély nyílik arra, hogy visszatérjen a csapat a helyes útra. Ennek érdekében mindent meg kell tenni, hiszen vészesen közeleg a szezon vége, győzelmek nélkül pedig nem lehet odaérni a dobogó közelébe. A túloldalon minden hétvégén abban bízhat az együttes, hogy az esélytelenek nyugalmával indulva megszerezheti idénybéli első sikerét, de olyan, mintha folyamatosan egyre mélyebb gödörbe kerülne a Kétújfalu. A legutóbb tizenhat gólt kapó alakulatnál általában már az is örömhír, ha tíz kapott találat alatt megússza a gárda.



Május 20., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Bóly

A forduló legjobban várt találkozója nagyon sok izgalmat tartogat. A bombaformában lévő pécsi klub nagy hajrájának köszönhetően odaérhet a dobogó közelébe, míg a Bóly az ezüstéremre hajt, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki szerzi meg a három pontot. A sérülések ugyan megnehezítik az együttesek dolgát, de a szezon ezen szakaszán már ez sem lehet kifogás.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Az elmúlt hetek sikerei következtében természetesen jó a hangulat az öltözőben. Igaz, bosszankodhatunk, mert sérülések nehezítik a munkánkat, de ez nem lehet kifogás, mivel a szezon vége felé ez minden együttesnél problémát okoz. A hétvégi győzelem után további koncentráltságot, szerénységet és céltudatosságot kértem a fiúktól a hátralévő találkozókra. A Bóly egy jól szervezett, egységes csapat, melyben több kiváló labdarúgó játszik. Ősszel egy izgalmas összecsapást játszottunk velük, amit sajnos elvesztettünk a hosszabbításban. Természetesen hazai pályán kizárólag a győzelemmel lennénk elégedettek.

Keibl Ede, a Bóly vezetőedzője: – A szezon végére a sérüléshullám teljes mértékben megtizedelte a csapatunkat. Ez látszott a hétközi kupafordulóban is, ahol hét utánpótláskorú játékos kapott lehetőséget. Ennek ellenére természetesen nem feltett kézzel megyünk a PEAC ellen, mindent megteszünk azért, hogy az idény hátralévő két mérkőzését megnyerjük!



Május 20., szombat, 15.30

Komló–Pécsvárad

A szombati játéknap egyik legpikánsabb mérkőzését rendezik Komlón, ahol nem babra megy a játék, ugyanis a házigazda még beleszólhat az ezüstéremért folyó harcba. A Pécsvárad letudta a nehezebb napokat, a hétközi kupasiker pedig egy újabb löketet adhat. A hátralévő meccsek közül a tabella alapján most készülhet a legnagyobb ellenállásra Varga László legénysége, így kis túlzással ugyan, de a három pont megszerzése ezüstérmet érhet. Kettejük őszi ütközetén a Pécsvárad az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert, így hiába Tóth Adrián második félidőben büntetőből szerzett gólja, a fordítás elmaradt.



Május 20., szombat, 17.30

Lovászhetény–Villány

Lüktető, fordulatos mérkőzésre lehet számítani Lovászhetényben, ahol a Villány tovább gyarapítaná pontjait, hiszen a negyedik pozíció még mindig elcsíphető, sőt, jobban is áll a csapat, mint legfőbb vetélytársa a vesztett pontok tekintetében. A Lovászhetény mindent kiadhat magából, ugyanis idénybéli utolsó felvonására készül a csapat. Matematikai esély ugyan még kínálkozik a tabellán az előrelépésre, de ami talán ennél is fontosabb, hogy a szurkolókat megörvendeztetve, egy közönségszórakoztató találkozóval búcsúztassák a 2022/23-as szezont.



Május 21., vasárnap, 17.30

Nagykozár–Szentlőrinc II.

Ugyancsak utolsó bajnokijára készülhet a Szentlőrinc második számú csapata, amely még mindig nem veheti biztosra, hogy a tizenkettedik helyen végez. Persze még a Sellyét és a Siklóst is maga mögött hagyhatja a klub, még akkor is, ha ehhez több tényezőnek is teljesülnie kell, de a tizenharmadik pozícióba is visszacsúszhat, igazából független attól, hogy mi lesz a mérkőzés végkimenetele. Kettejük őszi párharcán öt találat esett (4–1), így minden adott arra, hogy ismételten egy gólgazdag, pikáns meccset rendezzenek.



Sellye–Mohács

A bajnokság győztese már csak azért száll harcba, hogy megőrizze veretlen szériáját, míg a Sellye a győzelmei számát próbálja növelni. A várakozások ellenére a sellyei klubnak nincs túl erős idénye, de mindenképp nagy skalp lenne, ha sikerülne az aranyérmest legyűrni.



Szabadnapos lesz: Szederkény, Siklós.



Megye I.