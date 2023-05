Mostohák voltak a körülmények Szentlőrincen játékoshoz és szurkolóhoz is, hiszen szakadt az eső a mérkőzés nagy részében, s a hőmérséklet is így leesett, azonban a pályán forrtak az indulatok, s egy remek mérkőzés bontakozott ki.

Már a harmadik percben felugorhattak a helyükről a hazai rajongók, hiszen a vizes talaj megtréfálta Grumics lövésénél Helesfayt is, s Majnovics csak a gólvonalon túl érte el becsúszva a labdát, s akkor is csak még mélyebbre sodorta azt. Ezt követően mégis a vendég tábor kezdett óriási szurkolásba, s ez ki is fizetődött. Nem tartott ugyanis sokáig a lőrinciek öröme, hiszen a bizonytalanul járó labda a hazaik eszén is túljárt. Egy szöglet után Gera előtt állapodott meg egy tócsában, a támadó pedig lőtt is, ugyan egy védő ebbe a próbálkozásba még beleért, Tóth-Gábornak már nem volt nehéz dolga, három méterről a kapuba gurított.

Ezt követően is folytatódott az adok-kapok, hol Helesfay reflexeit tesztelték, hol Prokopét. Arra azonban nem számíthatott a lőrinci hálóőr, hogy Gera tizenhatos sarkáról eleresztett löketébe Keresztes pont úgy ér bele, hogy a bal felsőbe hullik a labda.