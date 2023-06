Zsinórban harmadik alkalommal jutott a négyesdöntőbe a PTE PEAC NB II.-es férfikosárlabda-csapata, ráadásul most komoly esély nyílik arra, hogy osztályt lépjen Moosz Milán együttese, hiszen ilyen játékosálománnyal nem rendelkezett korábban. Na meg minden játékos szeme előtt ott lebeg a hőn áhított feljutás.

Egy vereség ugyan becsúszott, de így is minden gond nélkül megnyerte a PTE PEAC NB II.-es férfikosárlabda-csapata a 2022/23-as NB II. Nyugati-csoportjának alapszakaszát, sőt, a keresztjáték mindkét találkozóján felülmúlta vetélytársát.

– A keresztjátékban a KKS a vártnál kellemetlenebb ellenfél volt, eléggé megnehezítették a dolgunkat – nyilatkozta lapunknak Moosz Milán, a PEAC vezetőedzője. – Hozzátartozik az igazsághoz, hogy azt éreztem a csapaton, hogy már elvárásként kezelték a négyesdöntőbe jutást, ezért az idegenbeli meccsen is, illetve a hazai visszavágón is görcsös és feszült volt mindenki. Végig uraltuk a párharcot és örülök, hogy a második mérkőzésen mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani.

Ez a baranyai alakulat, amely futárokból, fodrászokból, egyetemistákból áll, zsinórban harmadjára jut be a négyesdöntőbe, ahol kivívhatja az NB I. B. Zöld-csoportba való feljutást. Az elmúlt két esztendőben nüanszokon múlt a siker, de a pécsi tréner most érzi legjobb formában legénységét. Sokat segített volna, ha a PTE PEAC hazai környezetben tehette volna magát próbára a FINAL4-ban, de pályázatukkal nem nyerte el a rendezést a csapat, így az idei szezonban már nem lép parkettre hazai pályán.

– Mára már tudjuk, hogy annak ellenére, hogy kiváló pályázatot adtunk be, sajnos nem mi rendezzük a négyesdöntőt, hanem annak a Budapesti Honvéd ad majd otthont – mesélte a négyesdöntőről Moosz. – Az ellenfeleink a Békéscsaba, a Honvéd és a MAFC Martos lesznek. Nagyon nehéz dolgunk lesz, elsősorban a védekezésünkön kell szigorítani, illetve támadásban szükségünk lesz a kollektívabb játékra, nem lehet majd annyira az egyéni teljesítményekre hagyatkozni, mint ahogy azt a keresztjáték során tettük. Úgy gondoljuk, hogy idén nincs olyan szintű kiemelkedő csapat, amilyen tavalyelőtt a Dunaharaszti, illetve tavaly a Budafok volt. Most négy közel azonos képességű együttes fog versenyezni. Ami még tény, hogy ilyen jó játékosokból álló és ilyen jó szerkezetű csapatunk még nem volt, mióta én vezetem a csapatot. Ráadásul a padunk is most a leghosszabb. Mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredmény elérése érdekében! Mindenki álma az aranyérem és a feljutás, és ezt is fogjuk megcélozni!

Legutóbb egyébként a legjobb négy között mindhárom ellenfelétől kikapott a PEAC, de szégyenkezésre nem lehetett ok. A klub akkor is küzdött, amikor aktuális vetélytársa közel 30 ponttal is vezetett. Na meg nehezítő körülményekből sem volt hiány: gondolhatunk az egyik legjobb játékos, Nagy Kevin betegségére, plusz az esetleges igazolások is alakulhattak volna másképp.

Mindenesetre ismét ott a lehetőség kapujában a csapat, némi szerencsével pedig valóra válhat az álom.