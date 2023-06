Megkapta a Jó tanuló, jó sportoló címet a PVSK U16-os csapatával nemrég országos B-döntőt nyerő Pirisi Eszter, s ennek apropóján a klub honlapján közöltek egy nyilatkozatot, hogyan egyeztethető össze a két világ.

– Idén nyolc edzésre jártam hetente, mivel szerencsére közel lakom az iskolához, volt időm hazamenni és még edzés előtt a legfontosabbakat megtanulni – kezdte. – Aztán jöhetett az edzés és utána még ami délután kimaradt, azt bepótolni. A titok az, hogy azonnal neki kell állni tanulni, nem halasztgatni, nagyon kell figyelni az időbeosztásra.

Edzője, Debreceni Eszter is csupa jót tudott mondani tanítványáról:

– Esztiről csak jókat lehet mondani, nagyon fegyelmezett, céltudatos játékos, aki minden edzésen 120%-kal dolgozik. Számára nincs lehetetlen, bármit kér tőle az edzője ő azt azonnal maximális alázattal és odaadással igyekszik megtenni. Rengeteget fejlődött az idén annak ellenére, hogy nagy feladatot kapott, hiszen egy kadett csapatban kellett a rendkívül felelősségteljes irányító posztot betölteni. Úgy gondolom, hogy az a munkamorál és a belefektetett energia, amit a sportba fordít, az példa értékű lehet mások számára is. Az pedig, hogy a tanulásban is így teljesít, bizonyítja, hogy igen is lehet magas szinten művelni sportot és a tanulást, hiszen Eszti a heti öt csapatedzésen kívül jár egyéni képzésre és erőnléti edzésre is. Az országos „B” döntő megnyerésével, csapatának kezdő irányítójaként bizonyította, hogy egymás mellett, igen is művelhető magas szinten az élsport és a tanulás.

Az egyesület honlapján jövőbeni terveiről is mesélt a tehetséges kosaras.