A fordított rajtrácsos futamon már csak egy erős pontszerzésben reménykedhetett Michelisz, de a rajtnál Girolami beugrott, majd egy-két kanyar után a fűben kötött ki, így a hetedik helyen találta magát márkatársát is megelőzve a magyar versenyző. Azonban az egymással folytatott csata mindkettejüket kivezette a pályáról, s így Björk eléjük tudott ugrani. A negyedik körben aztán Ma csúszott ki, majd Urrutia és Filippi ütközött, így egyre előrébb került Michelisz, már az ötödik helyen autózott. Egy biztonsági autós szakaszt követően aztán Azcona indult meg előre, s árnyékában a magyar pilóta is feljebb tudott törni, végül negyedikként futott be.

Legközelebb Magyarországra jönnek

Összesen 20 futamot teljesítenek idén a tervek szerint a pilóták, amiből hat ment le. Legközelebb, június 16-18. között a Hungaroringet veszik majd be, majd jön egy hosszabb nyári szünet.

Augusztusban a 18-20-i hétvégén térnek majd vissza Micheliszék, méghozzá Dél-Amerikában, Uruguayban versenyeznek majd, s azt 25-27-én Argentínában folytatják.

Szeptember, októberben aztán ismét csönd következik majd, hogy novemberben három versenyhétvége is legyen. A 3-5-i hétvégén a Sydney Motorsport Parkot, majd 10-12-én a Mount Panorama Motor Racing Circuitet veszik be Ausztráliában, s 16-19-ém Makaóban zárnak.