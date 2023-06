Egy vereség ugyan becsúszott, de így is minden gond nélkül megnyerte a PTE PEAC NB II.-es férfikosárlabda-csapata a 2022/23-as NB II. Nyugati-csoportjának alapszakaszát, így már a keresztjátékban bizonyíthat, onnan pedig már csak egy lépés a négyesdöntő.

Egy baranyai csapat, amely futárokból, fodrászokból, egyetemistákból áll, de egy dolog összeköti őket, méghozzá a kosárlabda. A közös dobálásokon túl pedig azért a sikereket is halmozzák. Az elmúlt két évben egyaránt bekerült az együttes a Final Fourba, de a vezetőedző, Moosz Milán most érzi a legerősebbnek alakulatát.

– Az utóbbi négy szezont figyelembe véve, mióta én vagyok az edző, úgy érzem, hogy az idei csapatunk a legerősebb – nyilatkozta portálunknak a tréner. – Eddig nem volt klasszikus és egyben klasszis irányítónk, de Fülöp Zsombor személyében ezt végre elmondhatjuk magunkról. Az ő játéka nagyon fontos, ő a csapat motorja. Schuj Márton visszaigazolása jót tett a mezőnysornak, de alsó poszton is nagyon komolyan erősödtünk több játékossal is. Ami nagyon fontos és az előző szezonokra is jellemző volt, a kiváló kémia: nemcsak csapattársak, hanem barátok is a játékosaink.

Ahogy az elmúlt idényben, úgy az idei kiírásban is becsúszott egy fiaskó az alapszakaszban, de ezt bátran magára vállalta a pécsi edző: – az alapszakaszbéli teljesítményünkre nem lehet panasz. Egy apró bakit követtünk el Celldömölkön, a harmadik fordulóban. Ott egy már megnyert meccset könnyelműsködtünk el, velem az élen. Szerencsére az egy jókor jövő pofon volt, és utólag talán azt is mondhatom, hogy profitáltunk belőle, hiszen így teremtődött egy kis versenyhelyzet a Celldömölkkel. Nem kaphattunk ki többször, így motiváltabbak és koncentráltabbak voltunk a továbbiakban. Ezután a maradék 13 mérkőzésünket meg is nyertük, és 15 győzelemmel, valamint 1 vereséggel zártuk az alapszakaszt.

A csapat azóta már letudta első találkozóját a keresztjátékban, ahol már a négyesdöntő a tét. A PTE-PEAC a KKS ellen léphetett parkettre hétközben a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol két döcögősebb negyedet követően magasabb fokozatra kapcsolt a klub, így végül 72–79-es győzelmet aratott. A visszavágót majd június 12-én, hétfőn rendezik a PTE TTK Sportcsarnokában.