Igencsak izgalmas, eseménydús szezont tudhatunk magunk mögött, már ami az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot illeti. Sokáig több csapatot is bajnok­aspiránsként lehetett emlegetni, de végül a Mohács labdarúgócsapata ismételten bizonyította, hogy kinőtte már ezt az osztályt. Az már más kérdés, hogy a veretlen szezon és a feljutás nem elegendő ahhoz, hogy egy vezetőedző tovább vigye az együttesét.

Nem mondhatjuk, hogy az utolsó bajnokikon óriási harc zajlott volna a dobogós helyekért, hiszen a Pécsvárad jól kipárnázott pozíciójában, másodikként végzett, míg a Bóly hosszú évek után szerzett ismételten érmet ebben a kiírásban.

A középmezőnyben folyamatosan cserélődtek a csapatok, ennek köszönhetően pedig ősszel és tavasszal is végletekig kiélezett, néhol feszültségekkel teli találkozókat láthatott a publikum. Jól bizonyítja mindezt, hogy a harminc forduló alatt 703 alkalommal villant a sárga, ráadásul 50 piros lapot is fel kellett mutatni az idény során. Mindenesetre ez javulásnak mondható, hiszen tavaly minimálisan ugyan, de több büntetőlap került kiosztásra (707, 52). A találatok tekintetében is visszavettek a klubok, ugyanis az elmúlt szezonban 949-szer zörrent a háló, míg a 2022/23-as pontvadászat során csupán 844 alkalommal. Igaz, idén már nem játszotta végig a bajnokságot a gólérzékeny Havasi Dániel, hiszen télen távozott, de még így is a góllövőlista második helyén végzett (20 gól).

A versenyfutás egyik üde színfoltja volt a Szentlőrinc második számú csapata, hiszen az alakulat átlagéletkora 18,5 év volt, ráadásul még így is sikerült felvenni a harcot a nagyobbakkal. Nem úgy, mint a Kétújfalunak, akik nyeretlenül, 234 kapott góllal végeztek. Az pedig hab a tortán, hogy -6 ponttal zártak a büntetéseknek köszönhetően.