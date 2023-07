Egymás ellen játszotta az NB II.-re készülő két baranyai gárda, a PMFC és a HR-Rent Kozármisleny a harmadik felkészülési mérkőzését. A kilátogató pécsi szurkolók azonban nem igazán lehettek megelégedve azzal, amit az első percekben láttak, hiszen a kék-fehérek egyértelműen uralták a pályát, s gyorsan meg is szerezték a vezetést. A 10. percben egy éles beadásba Helesfay még bele tudott ugyan kapni, de épp Horváth Péterhez került a labda, aki habozás nélkül a kapuba juttatta azt.

Ezt követően a Pécs a széleken próbálta meg megbontani vendégét több-kevesebb sikerrel, de sokszor esetlegesnek tűntek a labda nélküli mozgások, s a gyorsan felívelt labdák is ritkán találtak embert. A Kártik-Szeles-Bukovics tengely szinte nem is jutott labdához. Így is eljutott két kapufáig, illetve két oldalhálóig a csapat. Sőt, Szabó Máté szabadrúgásánál nagyot kellett nyújtóznia a próbázó Csentericsnek.

A Misleny közben végig mezőnyfölényben játszott, s Kirchner nagyon elemében volt a találkozón, így azért Helesfaynak és Ráczéknak is bőven akadt dolguk.

A második félidőre a Misleny sor tudott cserélni, míg a Pécsnél nem sokan ültek a padon, hiszen Tóth-Gáborra, Krauszra, Mayerre és Hadaróra sem számíthattak a hazaiak sérülés miatt. Persze az már más kérdés, hogy három héttel az idény kezdése előtt, miért nincsenek próbázók, új arcok a keretben a Paksról érkezett Gyurkitson kívül.

A második gólra sem kellett eztán sokat várni. Az 51. percben Bor kapott jó labdát, s bevette Varasdi kapuját. Érdemes megjegyezni, hogy a pécsi kedvenc, Hegedűs remekül szállt be a játékba már a Misleny oldalán, de ahogy haladt az idő, érezhető volt, hogy a sérülését követően még nincs igazán jó fizikai állapotban.