Nagyszerűen teljesített a PVSK tehetsége, Kenderesi Péter a szlovén Gradecben rendezett junior Európa-kupa-fordulóban. A 100 kilogrammos súlycsoportban versenyző cselgáncsozó bronzérmet szerzett.

– Nagyon örülünk ennek az éremnek, hiszen Peti sérülésből tért vissza, ráadásul súlycsoportot is váltottunk – számolt be róla Kersics Antal a PVSK honlapjának. – Elsőnek egy montenegrói dzsúdós ellen kezdett, leszorítással nyert, majd egy lengyel versenyzőt vert meg. A döntőbe jutásért, és a harmadik helyért is szlovén ellen kellett küzdeni. Sajnos döntőbe nem sikerült bekerülni, de a harmadik helyet biztosan szerezte meg. A jövő hétvégén Pakson, majd azt követő hétvégén Grazban lesz Európa-kupa-forduló. Nagyon jók az edzőtáborok, de sajnos akkor, amikor Péter ott van, kevesebb közös munkát tudunk végezni. Látom most is a hibákat, azt is tudom, miként kellene javítani, reméljük, lesz módunk korrigálni a mozgást.