Biztosan sokaknak ismerősen cseng Droppa Erika neve, aki a magyar teniszsport elmúlt több mint 40 évének meghatározó alakja volt. A szekszárdi születésű szakember 1983. március 23-án, a Metro Tenisz Klubban tett sikeres versenybírói vizsgát, azóta töretlenül részt vett a hazai versenyek lebonyolításában, a csapatbajnokságok szervezésében, valamint évtizedeken át a hazai ranglistákat is ő készítette. 1992 és 2020 között a Magyar Tenisz Szövetség alkalmazottjaként, 1997-től 2011-ig főtitkárhelyettesként is dolgozott. Tagja volt a Játékvezetői és Versenybírói Bizottságnak, de nyugdíjas éveiben továbbra is a hazai tenisz szolgálatában állt versenybíróként.

A sportág iránti szeretete kijött a közelmúltban Pécsen is, ugyanis kollegáját kisegítve még egy mérkőzéssel többet vállalt. Az összecsapást követően jöhetett a jól megérdemelt étkezés, azonban az utolsó fogást, a palacsintát félre nyelhette, így nagy szükség volt a segítségre. A pécsi orvosok mindent megtettek, de végül június 12-én elhunyt.

Az egész életét a tenisznek szentelte, munkáját a sportág iránti alázattal végezte, s ha a helyzet megkívánta, következetesen és kellő szigorral járt el. Többek között ezért is nyerte el 2015-ben a Magyar Tenisz Szövetség életműdíját, majd 2021 novemberében a MOB fair play-díját.

A Magyar Tenisz Szövetség saját halottjának tekinti Droppa Erikát (1954. november 12., Szekszárd – 2023. június 12., Pécs).

Droppa Erika volt az egy hét múlva kezdődő Update - Hotel Makár Open versenyének megálmodója, azonban különböző okok miatt nem lehetett névadó. A közelgő versenyen is tartanak megemlékezést a tiszteletére.

Droppa Erikát 2023. július 14-én, pénteken 13:30-kor a Cinkotai temetőben helyezik végső nyughelyére. A család azt kéri a gyászolóktól, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak.