Remekül szerepeltek a PEAC sportolói az idénynyitó utánpótlás ranglistaversenyen. Nagy Judit az U19-esek között szerzett aranyérmet, illetve U17-es párosban Nagy Rebekával is felért a dobogó tetejére. Az U15-ös lányok között Rebeka végzett az első helyen, s Judit zárt mögötte. Az U15-ös fiúknál Pricz László és Vass Bertalan is 3. lett. Az U15-ös lány párosban Nagy Judit és Rebeka a 2. lett, míg Pétery Johanna és Fazekas Lizett (High Life SE) a 3. A fiú párosoknál Pricz László és Kovács Tamás (Nyírbátor) 3. helyen végzett, s Vass Bertalan és Lovas Csongor (Dunakeszi) is a dobogó alsó fokán zárt.