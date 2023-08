Remekül kapta el a rajtot a baranyai Michelisz Norbert a TCR World Tour első argentin futamában. Szinte rögtön megelőzte a rivális Yann Ehrlachert, aki mellett aztán Rob Huff is el tudott menni. Sajnos a brit megpróbálta a magyar versenyzőt is megelőzni, s próbálkozása közben összeért a két autó, aminek hatására Michelisz a negyedik helyre csúszott vissza.

Közben Néstor Girolami is megérkezett az élboly sarkában, akinek Mattias Milla leállása, és a safety car érkezése miatt kellett felfüggesztenie a rohamait.

Az újraindítást követően Huff volt az élen, majd jött Ehrlacher, Mikel Azcona és Michelisz, s ugyan Girolami megelőzte egy rövid időre, nem maradt tartós a felállás. Sőt, Azcona előzésével a baranyai pilótának alkalma nyílt legnagyobb bajnoki riválisát támadni, Ehrlacher-t, akin át is hámozta magát. Később Girolami autója is leállt így újabb biztonsági autós szakasz kezdődött, amit követően egy kör állt a versenyzők rendelkezésére, hogy javítsanak helyükön. Ez Azconának és Michelisznek is sikerült, hiszen Huff kicsúszott, s így csak a harmadik helyet szerezte meg.

Az élmezőny: 1. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai), 2. Michelisz Norbert (Hyundai), 3. Rob Huff (brit, Audi), 4. Yann Ehrlacher (francia, Lynk&Co).