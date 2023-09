A Kozármisleny játékosai nem lógatták a lábukat az elmúlt két hétben. Egyfelől játszottak egy edzőmeccset az NB I.-es Fehérvár ellen (2–1), másfelől jelenésük volt a Magyar Kupában, amelyben kiharcolták a továbbjutást a Debreceni EAC (2–1) otthonában. Ez a két mérkőzés ugyan nem volt olyan intenzitású, mint egy tétre menő NB II.-es találkozó, de a megfelelő fordulatszámon tartotta a kék-fehéreket, hogy ott folytassák a pontgyűjtést, ahol abbahagyták.

A Mosonmagyaróvár ellen kötelező a pontszerzés, hiszen a 2 ponttal utolsó gárdánál a harmadik helyezett nem botolhat, ha tovább akarja kergetni az előtte álló Győrt és Nyíregyházát. Sőt, az eredmények megfelelő alakulása esetén átveheti akár az éllovas helyét is Aczél Zolán együttese.

A PMFC-re keményebb csata vár a Csákvár vendéglátójaként. A vendégek a Szombathelyet, a Szegedet és a Mosonmagyaróvárt tudták eddig felülmúlni, mindegyik ellen több gólt is szerezve, igaz, emellett kikaptak a Budafoktól, a Győrtől, a Honvédtól és a Soroksártól is, illetve a Szombathely ellen 3–1-es vereséggel kiestek a kupából. Ugyan a PMFC is ilyen arányban vérzett el az Újpest ellen, a magasabb osztályt képviselő gárda ellen jó játékot mutattak a pécsiek, amit ha meg tudnak ismételni a bajnokságban is, akkor nem fog elmaradni az eredmény, még ha az akció gól továbbra is hiányzik a csapat repertoárjából egy ideje.

A legnagyobb kérdés talán, hogy Weitner Ádám hogyan közelíti majd meg a találkozót. Ismét egy olyan „őszinte futballt” akar játszani, mint a kupatalálkozón, vagy visszatér ahhoz a játékhoz, amit a bajnoki fordulókban láthattunk a gárdától, ami ugyan hozta a pontokat, de a szurkolók tetszését nem igazán nyerte el főként a már említett gólhiány miatt. Érdemes persze megemlíteni, hogy így olyan jól áll a Pécs, hogy akár a tabella élére ugorhat, ahogyan a Misleny.

A vasárnapi program: Mosonmagyaróvár–HR-Rent Kozármisleny, Budafok–Tiszakécske, Soroksár–Budapest Honvéd (mindhárom 16.00), PMFC–Csákvár, Ajka–Siófok, Vasas–Gyirmót, Kazincbarcika–BVSC-Zugló, Szeged–Nyíregyháza (mind az öt 17.00), Győr–Szombathely (19.45).