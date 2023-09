A Wizz Air Budapest félmaratoni megmérettetésével együtt rendezték a magyar bajnokságot is. A PVSK atlétája Lomb Ádám végig az élbolyban futott a három kenyai versenyzővel, illetve a többszörös bajnok Csere Gáspárral. Utóbbira kellett igazán figyelnie, hiszen versenyébe ő számított bele. Végül nagy hajrával lenyomta, és megszerezte első magyar bajnoki címét Lomb.

A PSN Zrt. sportolója Varga Eszter összetettben a 4. helyen futott be ugyanezen a megmérettetésen, amivel az U23-as korosztályban bajnok lett.

A két egyesület más versenyzői a 2. és 3. divíziós csapatbajnokságon vettek részt remek eredményekkel, hiszen sok érmet gyűjtöttek össze, s a dobogót érők mellett is több szép helyezést gyűjtöttek be.

A PVSK eredményei

Férfi félmaraton: 1. Lomb Ádám, 27. Barna Tamás.

Férfi 100 méter (2. divízió): 11. Vajda Istbán, 12. Kovács Zoltán.

Férfi 200 méter (2. divízió): 6. Plisz Balázs, 10. Kovács Zoltán.

Férfi 400 méter (2. divízió): 7. Plisz Balázs.

Férfi 800 méter (2. divízió): 8. Valler Tamás.

Férfi 1500 méter (2. divízió): 6. Fritz László, 10. Valler Tamás.

Férfi 5000 méter (2. divízió): 4. Fritz László, 11. Fritz Tamás, 12. Trócsányi Márton.

Férfi távolugrás (2. divízió): 9. Putsay Bence.

Férfi súlylökés (2. divízió): 3. Varga Zsolt.

Férfi diszkoszvetés (2. divízió): 8. Varga Zsolt.

Férfi kalapácsvetés (2. divízió): 6. Varga Zsolt.

Férfi 4x100 méter (2. divízió): 3. Vajda István, Putsay Bence, Kovács Zoltán, Rab Ákos.

Férfi 4x400 méter (2. divízió): 3. Rab Ákos, Valler Tamás, Fritz László, Plisz Balázs.

Női 400 méter (2. divízió): 9. Gonda Jázmin.

Női magasugrás (2. divízió): 1. Borhy Anna.

Női rúdugrás (2. divízió): 1. Garamvölgyi Petra, 2. Borhy Anna, 4. Gyöngyös Ivett.

Női távolugrás (2. divízió): 4. Garamvölgyi Petra.

Női 4x400 méter (2. divízió): 5. Gonda Jázmin, Jávori Nóra, Borhy Anna, Ronczyk Francsika.

A PSN Zrt. eredményei

Női félmaraton: 4. Varga Eszter.

U23-as lány félmaraton: 1. Varga Eszter.

Férfi 200 méter (3. divízió): 11. Said Tamás.

Férfi 400 méter (3. divízió): 7. Said Tamás, 8. Erdélyi Levente, 9. Hauptmann Máté.

Férfi 800 méter (3. divízió): 3. Erdélyi Levente.

Férfi 1500 méter (3. divízió): 7. Márton Imre, 8. Josifek Lóránt.

Férfi 5000 méter (3. divízió): 7. Márton Imre.

Férfi 110 méter gát (3. divízió): 2. Rácz Mátyás, 4. Pánovics Máté, 5. Udvarácz Zorán.

Férfi 400 méter gát (3. divízió): 4. Said Tamás.

Férfi magasugrás (3. divízió): 3. Rácz Mátyás, 5. Udvarácz Zorán, 9. Pánovics Máté.

Férfi távolugrás (3. divízió): 3. Rácz Mátyás.

Női 400 méter (3. divízió): 9. Ropoli Liliána.

Női 800 méter (3. divízió): 3. Nagy Gyöngyi, 5. Ropoli Liliána.

Női 1500 méter (3. divízió): 5. Nagy Gyöngyi.

Női 5000 méter (3. divízió): 5. Czett Lilla.

Női magasugrás (3. divízió): 2. Bazsánt Léda.

Női távolugrás (3. divízió): 2. Uszléber Adél, 5. Bazsánt Léda, 10. Farancsics Dorina.