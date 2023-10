Ha egy marketinges el akarja adni a labdarúgó NB II.-t valószínűleg a Kozármisleny–Vasas mérkőzés felvételeit veszi majd elő, hogy megmutassa micsoda fordulatok, milyen játék rejlik ebben az osztályban. Arról nem is beszélve, hány és hány gyerek van, aki azt a pillanatot szeretné átélni, amit Major Sámuel a ráadásban. Ugyan a 4–3-as győzelemnél volt, ami nem tetszett Aczél Zoltán vezetőedzőnek. Összességében elégedetten értékelhetett.

Aczél Zoltán: – Sok sérültünk volt, elég kaotikus állapotok között készültünk a héten, nagyon nehezen tudtam összerakni a védelmet. A találkozó elejét nem kezdtük túl jól, ránk erőltette a Vasas az akaratát és volt egy-két komolyabb helyzete is. A vezetésünk után viszont úgy érzem, hogy kicsit elbohóckodtuk a helyzeteinket, 3-4 olyan helyzetünk volt, amiből komoly előnyt tudtunk volna kialakítani, de a félidő végén egy védekezési hibából egyenlített a Vasas. Az oldalról érkező beadásokat nehezen védekeztük le, amit az 5 védőnél nem is annyira értek, hogy lehetett, Lékai Somának kellett nagyokat védenie, ezeket a szituációkat nyilván majd átbeszéljük. A második félidőben talán 10 percet leszámítva nagyon jól futballoztunk, ültek a cserék, ült a játékrendszer váltás, abban az időszakban csak nekünk volt helyzetünk. Amit a pontrúgások védekezésénél csináltunk, az viszont elkeserítő! Ráadásul ebben az időszakban már magassági fölénye sem volt a Vasasnak és a röviden sarkalgatva felteszik, befejelik 3 méterről a hajrában. Pontrúgásból kaptunk 2 gólt, miközben komoly helyzete ekkor nem is volt a Vasasnak. Úgy tűnt, hogy elúszik a 3 pont, amikor egy egyéni villanás után a Major Samu megszerezte a győztes gólt!