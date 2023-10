Itt az újabb kihívás az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata számára az NB I.-ben, hiszen szombaton a Debreceni EAC gárdája érkezik a Rátgéber Akadémiára a győzelemért.

A hajdúságiak az első fordulóban súlyos vereséget szenvedtek az Oroszlány ellen, de a Kecskemét ellen javítottak, s ugyan a harmadik fordulóban a Szolnok verte őket, már csak hét pont volt különbség. A legutóbbi fordulóban aztán újra kiegyensúlyozták a mérlegüket, hiszen a Körmendet legyűrték.

A pécsiek eddigi egyetlen sikere a legutóbbi hazai meccsükön jött össze a Paks ellen, amely azóta menesztette Csirke Ferencet a kispadról. Most itt az esély, hogy rálépjenek aktuális ellenfelük sarkára, de összességében a Debrecen lesz a mérkőzés esélyese, amit jól mutat az a tény, hogy a harmadik helyezett Körmend csak ellenük kapitulált. A Rátgéber-együttesből mindenkinek a maximumot kell hoznia, s kellenek extra teljesítmények – több is –, hogy meglehessen a második siker. Ha ez összejön, akkor is rendkívül szoros meccs lehet.