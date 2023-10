– Rendkívül nehéz mit mondani egy olyan mérkőzést követően, amelyen egy kiváló ellenfelet győztünk le – nyilatkozta Németh Zsolt, a PMFC megbízott edzője. – Nem kezdtük jól a mérkőzést, az ellenfelünknek megvoltak a lehetőségei. Felálltunk a 20. perc után, és nekünk is meg volt a magunk kapufája. Nagyon megdolgoztunk ezért a győzelemért. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és a stábra is, hiszen a góltalanságunkat meg tudtuk törni. A korábbi meccseken megvoltak ennek az előjelei. Az ellenfelet is tudom dicsérni, remekül játszottak, az első 20 percben nem tudtunk mit kezdeni velük. A szerencse is kicsit mellénk állt, de azzal történik ez, aki ezért megdolgozik!

Persze a folytatásban sem lesz egyszerű dolga a baranyai csapatoknak, de most derűsebbnek tűnik az ég már mindkettő felett. Még akkor is, ha a pécsiek így sincsenek messze a kieső zónától sem, hiszen a 15. Tiszakécske mindössze négy ponttal marad el a piros-feketék teljesítményétől.