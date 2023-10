A Magyar Labdarúgó-szövetség az élvonalban és a másodosztályban is válogatottszünetet rendelt el erre a hétvégére, amikor szombaton 2nemzeti csapatunk a szerbeket itthon is legyőzte az Európa-bajnoki selejtezőn, azonban az NB III. robog tovább vasárnap változatlanul. A Dél-nyugati csoportban a három baranyai gárda is kifut a gyepre, ráadásul mind haza pályán és egy időben: 15 órakor.

Kezdjük a tabella csúcsához közel, ahol a Szentlőrinc igyekszik visszamászni az Iváncsa mellé vagy fölé a múlt heti botlást követően. Ehhez az edzőt váltó, s három meccse pontot sem szerző Bonyhád-Majost kell legyőznie az eltiltott szakvezetője, Pichler Gábor, illetve az U19-es válogatottnál lévő jobb védője, Miklós Péter nélkül. Persze így is a piros-feketék a mérkőzés esélyesei.

Egy kissé hátrébb, a 10. helyen a Mohács várja, hogy nekiugorhasson a kiesőjelölt Dunaújvárosnak. Ebből következően a piros-fehérek számára kötelező a győzelem, hogy egy újabb riválist lökjenek mélyebbre.

Végül ott az edzőt váltó PTE-PEAC az utolsó előtti helyen egy ponttal megelőzve a sereghajtót. Most az egyetemistákra egy rendkívül nehéz feladat vár, hiszen a harmadik helyen álló, a Szentlőrincet is nullán tartó Ferencváros II. lesz a vendége, amely nem akar pontot hullajtani.