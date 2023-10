Nem hajlandó lassítani a Szentlőrinc SE, s az MTK-nál is nyert a labdarúgó NB III. 12. fordulójában. Így pedig ott maradt az éllovas Iváncsa nyomában, amellyel a következő fordulóban találkozik.

Pichler Gábor, a Szentlőrinc vezetőedzője: – A mérkőzés elejétől kezdve domináltunk, jól mentünk bele a mérkőzésbe, ezt bizonyítja a korai gól is! A folytatásban is többször eljutottunk az ellenfél kapujáig, sőt veszélyesek is voltunk, de a helyzetkihasználásunkkal nem vagyok elégedett. Véleményem szerint nagyobb volt a különbség a két együttes között, 4-5 gól benne volt a mérkőzésben. Voltak olyan periódusok, amikor lehetőséget adtunk az ellenfélnek, ezeket le kell redukálni jövő hétre, továbbá jobb döntések és több koncentráció kell a kapu előtt.