Október 7., szombat, 11.00

Villány–Siklós

A veretlen listavezető hazai környezetben nyújthatja tovább parádés sorozatát, de egy nagyon kellemetlen ellenfél következik, így egyetlen pillanatra sem veheti félvállról a közelgő összecsapást Kósa Zoltán legénysége. Főleg úgy, hogy a Siklós magabiztos győzelmet aratott legutóbb a PVSK ellen, így sikerült növelni az önbizalmakat. Persze az komoly különbségnek látszik, hogy Bíró Ferenc alakulata hat forduló alatt húsz alkalommal kapitulált, ezzel szemben a házigazda csak ötször. Ráadásul a lőtt gólok tekintetében is jókora differencia van. Egy biztos: ha a siklósi védők nem bírják feltartóztatni a vármegye egyes bajnokság két legeredményesebb játékosát, Gellén Dávidot és Wiesner Szabolcsot, akkor nem sok esély kínálkozik a pontszerzésre. Mindenesetre már csak a Villányi Vörösbor Fesztivál miatt is parádés hangulat várható, így érdemes lesz kilátogatni.

Fotó: Martin Rázsics

Nagykozár–Komló

Két olyan együttes mérkőz­het meg egymással ebben az időpontban, amely feljebb kúszna a tabellán, de ehhez a győzelmek számát gyarapítani kellene. A szerzett gólokat látva valamelyest jobban áll a Komló, igaz, a tizenhárom találatból Városi Viktor egymaga hatot szerzett. A hátsó szekció hasonlóan gyengén muzsikál mindkét oldalon, így vélhetően hibák most is lesznek, a nagy kérdés az, hogy ezeket sikerül-e kíméletlenül kihasználni.

Október 7., szombat, 15.00

PVSK– Lovászhetény-Pécsvárad

Szebb időket is megélt már a PVSK, míg a Lovászhetény-Pécsvárad ezzel szemben veretlenül robog előre. Egy nagyon fiatal pécsi együttesről van szó idén, Schneider Gábornak tehát nincs könnyű dolga, azonban most egy olyan próbatétel jön, ahol a hibákat tényleg minimalizálni kell. Igaz, Varga László nem számíthat a liga egyik legjobb játékosára, de ha képes a spílereiben ezt a veszteséget motivációvá átalakítani, akkor ezúttal sem lehet probléma.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Jelszó: 300! A bajnokság legjobb csapata ellen igazi férfiakkal mehetsz csak csatába. Olyanokkal, akik tudják, hogy mit jelent harcolni és a végsőkig küzdeni. Minden más a mi részünkről csak kifogás kategória.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – Jó formában vagyunk egyénileg is, és örömteli, hogy a csapatjáték területén is fejlődünk, ezáltal szerencsére az eredmények is jönnek. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, mindenesetre a hétvégén győzelmet várok. Sajnos van még sérültünk és eltiltottunk is, plusz a legutóbbi győzelmünk vezéráldozattal járt, hiszen a posztján a vármegye legjobb játékosa, Takács Ákos súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A jövő héten lesz meg a pontos diagnózis.

Október 8., vasárnap, 12.00

Bóly–PTE PEAC II.

Két olyan labdarúgócsapat mérheti össze erejét, amely akár még bajnoki álmokat is szövögethet, de a dobogó elérése mindenképp reális cél. Az eddig látottak alapján a kapu előtt hasonlóan éles mindkét fél, azonban a pécsi védelem sokkal jobban muzsikál ezidáig. Jobb formában is van Molnár Gábor legénysége, így a mérleg nyelve előzetesen inkább a pécsiek felé hajlik, de a Bóly bízhat a hazai pálya előnyében is.

Megyei I. osztály