Nov. 4., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Siklós

Két olyan együttes mérkőz­het meg egymással, amely a gólkülönbséget leszámítva gyakorlatilag ugyanúgy áll tíz forduló elteltével. Igaz, az idei kiírásban Molnár Gábor alakulatának jobban megy hazai környezetben, mint a Siklósnak idegenben. A két alakulat szeptemberi találkozóján elmaradtak az izgalmak: akkor már az első játékrészben három találattal vezetett a pécsi klub, a fordulást követően pedig Miltner Szabolcs harmadszor is mattolt, így Dankó góljával együtt négynél állt meg a gólgyártás. Azóta persze Bíró Ferenc munkája beért, sőt, épp az előző körben bizonyította a csapat, hogy képes bárkit megszorongatni (2–0 Lovászhetény-Pécsvárad). Nagy taktikai csatára lehet tehát számítani, az pedig külön motiváló, hogy egy sikerrel akár a negyedik helyre is fel lehet ugrani.

Nov. 4., szombat, 13.30

PVSK–Villány

A pécsi labdarúgás szerelmesei örülhetnek, hiszen a PVSK Sporttelepén is zajlik majd az élet a hétvégén. Mondhatni Dávid és Góliát harca következik, ugyanis a sereghajtó a veretlen listavezetőt látja vendégül. Természetesen minden mutató alapján a Villány fog diadalmaskodni, de ez az a párharc, amikor a PVSK tényleg az esélytelenek nyugalmával, vesztenivaló nélkül léphet pályára. Igaz, az éllovasnál senki nem volt többször eredményesebb, na meg csak a Lovászhetény-Pécsvárad büszkélkedhet jobb védelemmel, míg a PVSK a két rúgott gólját nem teheti ki az ablakba. Ráadásul a szeptemberi összecsapáson nem volt kérdés, akkor Kósa Zoltán legénysége magabiztos győzelmet aratott, köszönhetően többek között a góllövőlista két vezetőjének, Gellén Dávidnak és Wiesner Szabolcsnak, akik góllal hálálták meg a bizalmat már akkor is. Egy biztos: egy esetleges pécsi sikertől hangos lenne egész Baranya vármegye.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Ha a Magyar Labdarúgó-szövetség által az amatőr labdarúgás számára megfogalmazott lehetséges célkitűzései közül az eredményességet nézzük, akkor kijelenthető, hogy a helyzetünk nem túl rózsás. A fiatalok hétről hétre fejlődnek, és ez várhatóan majd a bajnoki pontok számában is megmutatkozik. Ez számukra egy tanulóév, de nekik is meg kell mutatni, hogy ki a legény a gáton.

Kósa Zoltán, a Villány TC vezetőedzője: – Hétről hétre a legnagyobb ellenfelünk saját magunk vagyunk! Nem tudunk mindig jól és eredményesen is játszani, nem vagyunk robotok. A tabellát nézve ennek egy egyszerűbb meccsnek kellene lennie, így remélem, hogy sikerül majd hazahozni Pécsről a három pontot.

Nov. 5., vasárnap, 13.30

Nagykozár– Lovászhetény-Pécsvárad

Lassan minden bajnoki előtt elmondható, hogy a Lovászhetény-Pécsvárad komoly létszámproblémával küzd, ez pedig ezúttal sem lesz másképp. Az előző körben már az elnökre is szükség volt a kispadon, de a második számú kapus is pályára léphetett, méghozzá a mezőnyben. Hasonló gondok nincsenek a Nagykozár háza táján, sőt, a hangulatra sem lehet panasz, miután Takács Lajos vezényletével sikerült először nyerni. Tény, hogy nem nevezhető ez akkora bravúrnak, hiszen ez eddig minden együttesnek sikerült a PVSK ellen. Mindenesetre a hazai pálya előnye, a felfelé ívelő forma, na meg a játékos­állomány alapján a házigazda megfoghatja a bajnokaspiránst. Legalább úgy, mint a szezon elején, mikoris Babai Balázs a véghajrában egyenlített, így pontosztozkodásra került sor.

Bóly– Komló

Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság tizenegyedik fordulójának egyik legjobban várt meccsét rendezik Bólyban, a Bólyi SE Park utcai Sporttelepen, hiszen két olyan együttes mérkőzhet meg egymással, amelynek reális célja lehet a bronzérem. Sőt, az idei szereplést látva, plusz kis szerencsével még merészebb álmai is lehetnének Horváth Dávid Csaba alakulatának. Mindenesetre előbb az előttük álló akadályt kellene megugrani, ami azért nem ígérkezik sétagaloppnak. A Komló egy fordulatos meccset tudhat maga mögött, ahol végül nagy csatában, az utolsó pillanatban sikerült bezsebelni a három pontot. Ezzel szemben a Bóly belerondított a Villány remek sorozatába, tehát mindkét brigád kiváló formában van. A két csapat szeptemberi ütközetéből a Komló meríthet, ugyanis akkor szintén a hosszabbításban sikerült diadalmaskodni. A semleges szurkolók tehát bízhatnak abban, hogy szintén egy izgalmas bajnokit hoz majd ez a párosítás.

Megyei I. osztály