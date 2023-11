Egy De Blasio Domenicóval szakosztályvezetővel készített hosszú interjúban jelentette be a PVSK, hogy a 2023/2024-es Ob I.-es idényt gyengén kezdő, eddig egy döntetlent felmutató férfivízilabda-csapata éléről leváltotta Török Viktort, akinek a helyét a Szerbiában született, de magyar állampolgársággal is rendelkező, eddig a klub utánpótlásában dolgozó Zlatko Rakonjac veszi át.

– A 2023-24-es bajnoki évad eddigi sikertelen szereplése miatt kellett ezt a nem könnyű döntést meghoznia az elnökségnek – magyarázta a váltás okát a szakosztályvezető. – Elindult a csapat egy olyan úton, ami nem jó irányba mutatott, a még rosszabb helyzet kialakulását próbáltuk ezzel a változtatással megakadályozni. Igyekeztünk ezt a legkisebb jogi, erkölcsi és szakmai veszteséggel megoldani. Zlatko Rakonjac, aki jelenleg az utánpótlásban dolgozik, és korábban hosszú ideig játszott is csapatunkban. Olyan edzőt kerestünk, aki pécsi kötődésű, jól ismeri a helyi vízilabda körülményeit, nem utolsó sorban ismeri a játékosokat, és edzőinket is. Ez nem úgy működik, mint más labdajátéknál, a vízilabdában nem sok olyan tréner van, akit bajnokság közben alkalmazni lehet. Úgy gondolom, és az elnökségnek is ez a véleménye, hogy a jelen helyzetben, mind szakmailag, mint emberileg ez volt a legmegfelelőbb döntés. A pécsi vízilabda specifikus helyzetben van, egy nagyon eredményes utánpótlásképzést próbálunk ötvözni egy sikeres felnőttcsapattal, amely újra a vidék egyik zászlóshajója lehet.

Mindemellett a korábbi tréner sem hagyja el az egyesületet.

– Nagyon nyomatékosan ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez a döntés nem Viktor ellen irányul, ő egy felkészült szakember, aki annak idején szintén az utánpótlásból került a felnőtt csapathoz. Most is ott kap feladatot, és bízom benne, hogy szakmai tudását a legifjabb korosztályoknál is kamatoztatni fogja – folytatta. – Ne feledjük, a tavalyi szezonban a legjobb nyolc közé került a csapat, ez az utóbbi tíz évben nem fordult elő, és ezt Török Viktor vezetésével értük el, köszönet érte. De most más helyzet van, aki szereti a pécsi vízilabdát, annak meg kell értenie, hogy ez már nem volt jó irány, és nem maradhatott fenn ez az állapot.