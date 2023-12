Úgy kezdi az NKA Pécs az NB I. alapszakaszának második körét, ahogyan az idényt is nyitotta: a címvédő ellen mérkőzik. Csupán annyi a változás, hogy ezúttal itthon, saját közönsége előtt próbálhatja megizzasztani újonc ellenfelét, amelyben a légiósok mellett olyan magyar kiválóságok pattogtatnak többek között, mint Keller Ákos, Perl Zoltán, Benke Szilárd, vagy éppen a pécsi akadémia növendéke, Pongó Marcell.

– Ebben a karácsonyi időszakban is remek játékot várok a Falco ellen, amely a liga legjobb csapata játékoskeret, teljesítmény, edzői stáb és szervezet tekintetében egyaránt. Nagy tiszteletet érdemelnek a szombathelyiek azért, amit itt Magyarországon tesznek a kosárlabdaért, a játékuk minőségével építik a hazai kosárlabdakultúrát! – fogalmazott Goran Tadic vezetőedző a pécsi klub felületein. – Természetesen erre a meccs­re is hasonlóan készülünk, mint a többi bajnokira: kevés pihenéssel és sok munkával, edzettünk és dolgoztunk az ünnepek alatt is. Remélem, hogy hazai pályán is megmutatjuk a Falco ellen, hogy mire vagyunk képesek. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó ellenfele legyünk a tabella éllovasának. Bízunk benne, hogy szurkolóink sokat segítenek majd a lelátóról. Rengeteget ér a biztatásuk.

A pécsiek abban reménykedhetnek, hogy ők legyűrték egyfelől azt a Szegedet, amely térdre kényszerítette a Falcót, másfelől hazai mérlegük a legjobbak közt van: hat Pécsett játszott találkozójukból ötöt megnyertek. Ennél jobbra saját pályáján csak az első három volt képes. A Szombathely 6–0-al, a Fehérvár 7–0-al, a Szolnok 6–1-el áll erődjében. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a Falco messze a legjobb idegenben 6–1-es mérlegével.

A 14. forduló programja: NKA Universitas Pécs–Szombathely (12. 29., 19.00), Oroszlány–Debrecen (12. 30., 16.30), Sopron–Kecskemét (12. 30., 17.00), Szeged–Zalaegerszeg, Kaposvár–Körmend, Bp. Honvéd–Alba Fehérvár, Paks–Szolnok (12. 30., 18.00).