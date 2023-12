A PTE-PEAC sárkányhajósai remek évet tudhatnak maguk mögött, s ezt Győrben, a 33. Magyar Evezős Ergométeres Nyílt Országos Bajnokságon letett teljesítményüknek is köszönhetik. Huth Balázs a legnépesebb mezőnyben az első helyezést szerezte meg az egyéni amatőr férfi 2000 méteres versenytávon. Csapatként sem találtak legyőzőre a pécsiek a 4 x 500-as váltóban, s az egyetemi kategóriában is sziporkáztak, így egy aranyat és egy ezüstöt is zsebre tettek.