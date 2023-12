Győzelemmel zárta 2023-at a PMFC Mosonmagyaróváron egy hajrában szerzett Gera-találattal. Ugyan ezúttal mondhatjuk, a pálya totálisan alkalmatlan volt a játékra, hiszen ahol nem hó volt, ott a sárban dagonyáztak a játékosok, ez a találkozó tökéletesen összefoglalta a pécsiek őszét.

– Aki felvételről nézte, vagy aki itt volt a helyszínen, az láthatta, hogy futballról nagyon nem lehetett beszélni, mert irreális talajon játszottunk – kezdte Kulcsár Árpád, a PMFC vezetőedzője értékelését a találkozó után, mielőtt kellemes ünnepeket kívánt volna. – Erre is készültünk egész héten, hogy ilyen talajon kell teljesíteni, ha egyáltalán lesz meccs. Utólag ezt nem bánjuk. A pontrúgásokra készültünk, a szünetben is erre hívtam fel a figyelmet. Két gólt is rúgtunk, legalábbis a bemelegítő játékosok szerint Harsányi lövése is bement. Nagyon örülök, hogy három mérkőzésből van hat pontunk. Az biztos, hogy tavasszal sokkal több kell majd. Ez az utolsó mérkőzés arra volt jó, hogy mindenkinek jól teljen a karácsonya! Utána nekivágunk a tavasznak, levonjuk a következtetéseket.

A PMFC ez után a találkozó után, illetve amiatt is, hogy öt összecsapás elmaradt a hétvégén, a hatodik helyig fel tudott lépni. Ezáltal közvetlen az egy meccsel kevesebbet játszó, ugyanakkor hat ponttal többet gyűjtő vármegyei rivális HR-Rent Kozármisleny mögött telel. Mégis valahol talány, hogyan gyűjtött egyáltalán 25 egységet a három edzővel szereplő Pécs.

Egyfelől az együttes gólkülönbsége –3, de ez nem egyedi ebben a bajnokságban, hiszen a hetedik Csákvár 23 ponttal és –4-es aránnyal tapossa a sarkát, s egyébként is a teljes 18 csapatos mezőnyben hat olyan klub van, ahol pozitív gólkülönbséggel büszkélkedhetnek.

Sokkal különlegesebb az a tény, hogy a PMFC mindössze hét találatot szerzett. Ez hárommal kevesebb, mint az utolsó előtti Ajkáé, de még a sereghajtó Mosonmagyaróvár is rá tudott erre duplázni. Ez azonban még inkább hangsúlyozza, a védelem nagyon össze lett rakva, hiszen a harmadik Szeged 13, az első Nyíregyháza 15 kapott góllal csak megközelíteni tudta ezt a teljesítményt. Erre talán még az Atlético Madrid híresen defenzív mentalitást megkövetelő edzője, Diego Simeone is csettintene.

Az is ritkaságszámba megy, hogy nem volt olyan PMFC-mérkőzés, amelyen mindkét együttes gólt szerzett volna. Aki betalált, az nyert is, mert minden egyéb esetben 0–0-s döntetlen született. Az óvári meccs éppen ezért is írja le tökéletesen ezt a pécsi idényt, hiszen szinte helyzetek nélkül, s egygólos végeredménnyel ért véget, ami a leggyakoribb eredménye a gárdának. Az viszont elvitathatatlan, hogy ezen a három meccsen Kulcsár Árpáddal kettőt megnyertek Helesfayék.