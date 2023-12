Juhász Dorka nem csak kiválasztatta magát az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság játékosbörzéjén, majd a szűkített keretbe is bejátszotta magát, de júliusban egyre nagyobb szerepet követelt magának. Ugyan a Minnesota Lynx nem a legjobban szerepelt a WNBA-ben, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia neveltje félelmetes volt a palánkok környékén, s a legjobb újoncok között tartották számon. Megszerezte első dupla dupláját is ebben az időszakban, s a tíz lepattanó egyébként is megszokottá vált nála.