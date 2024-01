– A szezont megelőzően milyen célt tűztek ki maguk elé?

– A sikeres tavalyi idény után bíztunk a pozitív kezdésben, s a minél jobb helyezés elérésében. Az idei szezonban annyiban változott a helyzet, hogy nem az egész csapat játszik az U20-as bajnokságban, hanem csak egy része, hiszen a 2003-as korosztályból két játékos is vissza tudott játszani. Ez részben megkönnyítette a helyzetünket, de részben megnehezítette, ugyanis így a lányoknak kevesebb meccs került a lábukba, hiszen „csak” a heti egy NB II.-es mérkőzésre kellett koncentrálni.

– Hogyan értékelné az együttes őszi teljesítményét?

– Összességében jóra értékelném, igaz, sajnos az eleje igencsak döcögősen indult. Sajnos két ötszettes vereséggel kezdtünk, de utána szépen haladtunk előre. Játékba lendültünk, s utána már jöttek a győzelmek is. Azzal, hogy idén az NB II. Közép-csoportjába kerültünk gyakorlatilag minden ellenfél új volt számunkra. Csak az Emericus neve volt ismerős tavalyról, de az a brigád is teljesen kicserélődött. Ebben a csoportban hasonló képességű együttesek vannak, s ezért izgalmas, kiélezett találkozókat játszunk egymással. A lányok szépen fejlődnek, egyre jobban bíznak magukban, ami révén a győzelmek sem maradtak el. Ezekből a párharcokból tudunk építkezni, s bízom benne, hogy az alapszakasz végén elérjük a negyedik helyet. A következő körben szeretnénk majd az előttünk lévő csapatoknak visszavágni. Bízom a lányokban, az elvégzett munkában, s ennek remélem meglesz az eredménye is.

– Az őszi pontvadászatból melyik mérkőzés marad emlékezetes?

– Bennem az első idegenbeli, Kecskemét elleni találkozónk hagyott mély nyomot. Ezen a meccsen sikerült felállnunk 2:0-ról, s csak apróságokon múlt, hogy azt a mérkőzést behúzzuk. Ott láttam a lányokon, hogy ebben a kiírásban is képesek leszünk meglepetéseket okozni. Na de minden összecsapásnak megvolt a maga varázsa, mindegyik valamiért emlékezetes marad számomra.

– Nagy játékosmozgás várható a téli időszakban?

– Nem várok túlságosan nagy jövés-menést, hiszen itt az NB II.-ben ez nem igazán szokás. Aztán meglátjuk, hogy az ellenfeleink majd miket lépnek, hoznak-e új játékosokat vagy megoldják a szezont a jelenlegi kerettel. Annyit tudok, hogy a Kecskemét leigazolta korábbi játékosát, Vezsenyi Adriennt, de a többiekről még nem hallottam. Nem tudni, hogy lesz-e változás, hiszen most kezdődik majd az egyetemi keresztfélév, szóval ez még a jövő zenéje.

– Milyen tavaszi eredménnyel lenne elégedett?

– Természetesen örülnék a minél jobb helyezésnek, de emellett a célom, hogy sikerüljön stabilabb játékot kialakítani. Szeretném, hogy mindenki fejlődni tudjon fizikálisan és technikailag is, továbbá sikerüljön egy motivált, győzelemre éhes együttest kialakítani. A bajnokság felénél járunk, szerintem jó úton haladunk. Ha így edzünk tovább, fogunk még emlékezetes meccseket játszani. Örülök, hogy a hazai meccseinken egyre több szurkoló van, s bízom benne, hogy a téli szünet után is támogatni fognak minket. Annak is külön örülök, hogy a klub mindenben támogat minket, és nekünk „csak” a játékunkra kell koncentrálnunk.