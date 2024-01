Lassan eljön az a pillanat is, hogy a labdarúgó NB III. mezőnye is ismét beveszi az edzőpályákat. A Szentlőrinc SE tájékoztatása szerint Pichler Gábor alakulata ezt majd január 15-én teszi meg, s a piros-fekete együttes már azt a tíz mérkőzést is kihirdette, amit tervezetten le fog játszani a tavaszi rajtig.

Ez alapján lesznek megye I.-es ellenfelek (Marcali, Dombóvár), harmadosztályú riválisok (Szekszárd, PEAC, Kaposvár, Puskás Akadémia II.), NB II.-es vetélytárs (PMFC), határon túli edzőpartner (Bijelo Brdo, Belisce), illetve egy korosztályos gárda is (Puskás Akadémia U19) a programban, amellyel a vezetőedző fel akarja készíteni együttesét a következő félév kihívásaira.

A bajnokság tavaszi szakaszát a Fehérvár II. ellen hazai pályán nyitja majd a Lőrinc. A piros-feketék 43 pontot gyűjtöttek az idény első felében, veretlenek, de az Iváncsa pontegyenlőség mellett is előtte tud telelni a télen, még úgy is, hogy az egymás elleni találkozót megnyerték Rétyi Róberték.

A tervezett program

01. 20.: Szentlőrinc–Marcali VFC (Szentlőrinc).

01. 27., 11.00: PMFC–Szentlőrinc (helyszín egyeztetés alatt).

01. 30.: Szentlőrinc–Szekszárdi UFC (Szentlőrinc).

02. 03: PEAC–Szentlőrinc (helyszín egyeztetés alatt).

02. 07.: Kaposvári Rákóczi FC–Szentlőrinc (Kaposvár).

02. 10.: Szentlőrinc–NK BSK Bijelo Brdo (Szentlőrinc).

02. 14., 17.00: Szentlőrinc – Dombóvári FC (Szentlőrinc).

02. 17.: Szentlőrinc–Puskás Akadémia II., Szentlőrinc–Puskás A. U19 (Szentlőrinc).

02. 24.: Szentlőrinc–NK Belisce (Szentlőrinc, a mérkőzés még nem végleges).