Vajda 2020 őszén Szentlőrincről igazolt át a kék-fehérekhez, s évről évre fejlődött a csapattal együtt. A veretlenül NB III.-as bajnok gárdának 8 bajnoki góllal segítette a diadalmenetét, majd et megismételte a másodosztályban is tavaly. Ezt fejelte meg az idei öt találatával.

– Mindig a következő lépcsőfokot szerettem volna megugrani. Szentlőrincen is így volt, s amikor ide kerültem Mislenybe, akkor is ez volt. Ez azt hozta magával, hogy most NB II.-ben van a csapat, és én is itt tudok játszani – tette hozzá.

A Kozármisleny a következő hétvégén a Kaposvárral kezdte volna a felkészülések sorát, de a somogyiaknak még sem felelt meg ez a korai kezdés – az NB III. egy hónappal később folytatódik –, így a Gyirmóttal játssza majd első edzőmeccsét a kék-fehér gárda. Az azt követő programját később hirdeti ki, ha már minden részlet letisztult, de azt már tudni, hogy lesz olyan nap, amikor kétszer is pályán lesznek, s zömében idegenben szerepelnek majd.

A szezont a Misleny február 3-án a Budapest Honvéd ellen kezdi majd hazai pályán.