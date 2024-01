Nagy kihívást jelent az erősembersportokat űzők számára a CESA által minden évben megrendezett Crossover Téli Országos Bajnokság, hiszen ezen a tornán kénytelenek a komfortzónájukon kívül megméretni magukat. Ezen a versenyen nemcsak az általános számokat kell teljesíteni, hanem például a felföldi játékok is megjelennek. Ezúttal volt szánhúzás, lengősúlycipelés, apollófelhúzás, felföldi dobó- és lökőszámok, valamint a nézők számára talán leglátványosabb és legizgalmasabb próba, a mas-wrestling, amit magyarul bothúzásként írhatunk le. Utóbbi egy Jakutföldről származó erősport, amely során a küzdőfelek egymással szemben ülve, egy speciális padnak támasztva a lábukat próbálják áthúzni ellenfelüket a botot fogva saját térfelükre, vagy elvenni az eszközt.

Ezen vett részt az open kategóriában a siklósi kiválóság, Makai Renátó is, aki egészen a dobogó felső fokáig menetelt köszönhetően a végig mutatott kiegyensúlyozott teljesítményének, illetve annak, hogy két versenyszámban is a legjobbnak bizonyult. Épp a bothúzáson múlt minden, ugyanis az első helyen várta az utolsó megmérettetést Makai, pontszámai magasan a többieké fölött volt összesítésben, de a riválisoknak még volt esélye előzni. Végül mindhárom meccsét nyerte, így hódította el a bajnoki címet.

Az teszi igazán hangsúlyossá ezt a sikert, hogy a döntőben a 2023-as év Európa-bajnokságán a mas-wrestling +125 kilogrammos súlycsoportjában ezüstérmet szerző Bodnár Bálintot (160 kg) is képes volt felülmúlni.

– Nagyon örültem, hogy sikerült nyerni ellene, ugyanis itt a nagyobb testsúly komoly előnynek számít, és volt köztünk közel 40 kiló különbség a javára – jegyezte meg Makai.

A Masters Kategóriát (40 év fölött), illetve az abszolút díjat is a sokszoros bajnok Mounier Stephane vitte el, aki a CESA alelnöke is. Baranyai kötődése neki is van, hiszen a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban folytatta diákkorában. Sokan talán inkább zenei karrierje kapcsán ismerhetik, hiszen Stephco néven rappel. Strongman című dalának videoklipjében egyébként Makai Renátó is szerepel.