Újra munkába állt a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, hogy a legjobb formájában érkezzen meg a február 4-i NB I.-es tavaszi rajtra.

A Bányász 8 ponttal nem igazán nyugodtan várhatja az idény második felét, hiszen a PLER-Budapest csupán 1 egységgel gyűjtött kevesebbet, s a sereghajtó Fejér B.Á.L. Veszprém is négynél tart, szóval az eredmények szerencsétlen alakulása esetében két meccs alatt beérheti a két mögötte álló a 12. komlói gárdát. Persze a helyzet korántsem ennyire sötét, hiszen a 6. Budakalász is csak négy ponttal van Marosán György együttese előtt, azaz akár nagy lépésekben lehet felfelé is haladni még.

A vezetőedző a klub felületein azt is elmondta, hogy ennyi megszerezhető ponttal kalkulált az idény előtt a szezon ezen szakaszában, csak nem ilyen összetételben számított rá. A Tatabánya és a Csurgó elleni sikerrel nem számolt, ugyanakkor hagyott el így olyan pontokat is a csapat, amelyeket megszerezhetőnek érzett.

– A védekezésünk a megfelelő szintre került, ez talán már a szezon elején is működött. Támadásban pedig lépkedtünk szépen előre, október végére, november elejére már összeálltak a páros és hármas kapcsolatok – fogalmazott.

Az eddigi tervezett edzőmeccsek időpontja

január 10., 17.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok,

január 18., 18.00: Carbonex-Komló–Djakovo (horvát).

január 26., 18.00 PLER–Carbonex-Komló.