Lejátszotta első felkészülési meccsét a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata, amelyben a visszatérő Daru szerzett gólt. Ez ellenére a Gyirmót győzött Telkiben Adamcsek és Erdei találataival. A kék-fehéreknél az újonnan igazolt játékosok és próbázók is lehetőséget kaptak már.

HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr 1–2 (0–2)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés. Telki. Vezette: Andó-Szabó S. (Horváth Z., Mohos M.).

HR-Rent Kozármisleny: Ipacs – Szabó B., Gajág, Horváth D., Turi – Nagy E., Major – Vajda, Hegedűs, Molnár – Kirchner. Cserejátékosok: Lékai, Schuszter, Balogh, Kósa, Füredi, Gonda, Beke, Koszovcsuk, Miknyóczki, Vogyicska, Horváth P., Rácz, Daru. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi – Lányi, Hudák, Csörgő, Helembai – Kovács M., Kovács D., Madarász, Erdei – Adamcsek, Medgyes. Cserejátékosok: Rusák, Szegi, Polgár, Jova, Szalka, Szőke, Takács, Ominger. Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Gólszerzők: Daru illetve Adamcsek, Erdei.

Aczél Zoltán: – Az eredmény alapján úgy tűnhet, hogy nem vagyok elégedett, de nem lehet ezt mondani. Az első felkészülési meccsünket játszottuk, a futóprogrammal kezdtek a játékosok, azóta 12 edzésen vagyunk túl, elég feszített volt az elmúlt két hét programja. A fagyok miatt, illetve hogy havasak voltak a pályák ez miatt csarnokokba szorultunk, hol a saját 40x20-as műfüves csarnokunkban, hol a PMFC kicsivel nagyobb csarnokában edzettünk, nagypályán tegnap voltunk először. Ebből kifolyólag és az időszakhoz mérten sem kaptam rossz képet a csapattól sem fizikálisan, sem mentálisan. Nyilván ha egy csapat vereséget szenved, akkor elől és hátul is hibákat követ el. Két gól adományoztunk a Gyirmótnak, elől pedig számtalan lehetőségünk volt, hogy azt gólra váltsuk, nagyon nagy helyzeteket hagytunk ki. Sok esetben utolsó passzokat rontottunk el, vagy passzok helyett lőttünk, lövés helyett még egy passzt választottunk. Ami fontos, hogy mentálisan rajta volt a meccsen a csapat, pedig a héten több dupla edzés is volt, elég keményen erő állóképességet fejlesztettünk. Nem kaptam rossz képet, ami fontos! Nyilván egyetlen edzőmérkőzést sem szeret az ember elveszíteni, ezért annyira elégedettek sem lehetünk. Nem szeretünk vereséget szenvedni, de ennek ellenére most elégedettek lehetünk, egy jó Gyirmóttal játszottunk, remekül szolgálta a mérkőzés a felkészülésünket, rávilágított a hibáinkra, amelyeket a bajnokság kezdetéig ki kell javítanunk.