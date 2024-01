Megküzdöttek a 2023-as év gördítette akadályokkal a PVSK harcművészei, s így boldogan tekinthetnek vissza az elmúlt esztendőre.

– Nehezebben indult az előző év, mint ahogyan végződött – kezdte Kersics Antal, a cselgáncs szakosztály szakmai vezetője. – Az egyik versenyzőnk, a 2022-es ifjúsági világbajnok Kenderesi Péter korosztályt és súlycsoportot is váltott. Emellett beköszöntött néhány sérülés is, de aztán szépen jöttek az eredmények.

Kenderesi miután túljutott a vállsérülésén, és sikerült a súlyát feljebb tornázni, érmet szerzett egy Európa-kupán, majd megnyerte a magyar bajnokságot november elején.

– Főleg a lányok esetében lehetünk büszkék! Máj Veronika, Takács Sára, illetve Horváth Dorina is szép eredményeket ért el. Utóbbi magyar bajnok lett. Ifjúsági korcsoportban Kosztor-Nemes Marcell és Pergel Tamás válogatott lett. Épp pénteken utaznak Tatára edzőtáborba Takács Ábel, Takács Sára, Máj Veronika mellett – részletezte. – Bővült a kerettagságunk, ami az idősebbek húzóereje is. Kenderesi Péter és edzőkollégám, fiam, Kersics Dávid eredményei. Ő most csinálja a mesterképzést, és egyetemi magyar bajnokságot nyert, valamint az első osztályú felnőtt ob-n második lett, ahol egy ikonnal, Tóth Krisztiánnal döntőzött.

Nem csak az ifiknek és a junioroknak jutott a sikerből, a még fiatalabbak, s az idősebbek is megmutatták, érdemes a tatamira lépniük.

– Az utánpótlásban is megvannak, akik elkezdtek felzárkózni. Radvánszky Júlia, Nagy-Ilonczai Natália, Kelemen Antónia, Szentpéteri Flóra, Szentpéteri Emese is magyar bajnok lett. Ők a feltörekvő ifjúság, amely jelzi, hogy az utánpótlásban van még lehetőségünk fejlődni. A szakosztályunk szép létszámmal működik. Nagyjából 140–160 közti sportolóval dolgozunk, emellett iskolákban és óvodákban is jelen vagyunk – folytatta. – A master csoportunk is nagyon jól megy. Engel Attila és jómagam Európa-bajnoki másodikak lettünk. Edelényi László nagyszerűen oda állt, és magyar bajnok lett. Papp Viktor elvégezte a mester képzést, illetve magyar bajnok.

Persze az előttünk álló évben sem hagynak fel a sikerek hajszolásával.

– Idén a legfontosabb a szakosztály életében a diákolimpia, a magyar bajnokság, a magyar kupa és a csapatbajnokság. Ezek a legjelentősebb hazai versenyek. A nagyobbak számára ott vannak a válogatóversenyek, amelyek ifjúsági kortól elég komoly feladatot ad a sportolóknak, hiszen ezek alapján sorolják be az A-B-C keretbe. A válogatottjaink számára ott vannak az Európa-kupák. Ezeken szerzik meg azokat a pontokat, amelyek alapján vb-re és Eb-re mehet. Kenderesi Péter esetében, ha nem lesz sérülése, akkor nagy esélye van mindkettőn indulnia. Ezekhez már megszerezte a pontokat, de ahhoz, hogy formában tartsuk, ezeket a kihívásokat teljesítenie kell.