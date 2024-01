Nagyot küzdött Pakson az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata, hogy még az utolsó másodpercekben is esélye legyen nyerni az NB I. 16. fordulójában, azonban egy rossz döntés miatt nem sikerült megszereznie a sikerhez szükséges pontokat az utolsó másodpercben csak úgy mint egy héttel korábban.

A mérkőzést egyébként nem kezdte rosszul Goran Tadic együttese, de az Atomerőmű SE megtalálta a ritmusát, s még az első negyedben fordított, majd a kis pihenő után egy 12–4-es rohanással elhúzott. Ugyan Schererék egy időkérést követően elkezdtek felzárkózni, a nagyszünetre már 9 pont volt a különbség.

A nagyszünetet követően is fordulatos volt a meccs köszönhetően annak, hogy a harmadik negyedben remekelt támadó oldalon a Walker vezette egység. A záró tíz percben is ide-oda billegett a mérleg nyelve, azonban tíz másodperccel a végső dudaszó előtt Manjgafic kezébe került a labda egypontos hátrányban, aki ugyanúgy, ahogy a Kaposvár ellen is, elhajított egy triplát rossz helyzetből, s kihagyta csapata utolsó lehetőségét, amivel sikert érhetett volna el. A paksiak lefaultolása és a büntetők után már nem egész négy másodperce volt Durmónak, hogy megpróbáljon a felezőről csodát tenni, de elkeseredett kísérlete nem talált. Mondhatni érthetetlen, hogy egy játékos, aki épp csak 30 százalékkal dobja a hárompontosokat, miért áll bele átlagosan nyolc kísérletbe, s egymás után levő két mérkőzésen meccslabdánál is, amikor egy sima kétpontos elég lenne a sikerhez.

Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs 81–79 (19–14, 25–21, 17–29, 20–15)

Férfi kosárlabda NB I., 16. forduló. Vezette: Földházi, Pozsonyi, Jakab.

Paks: Ihring 6, WHITE 27/6, Nicholson 13/3, Géringer 3/3, WRIGHT 13/6. Csere: Kovács Á. 5/3, Kucsora 2, WOOTEN 5, Kékesi 5/3, Dorogi 2. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

NKA Pécs: Nikolic 4, Kovács P. 6/6, Manjgafic 23/9, Scherer 10/6, DURMO 23/3. Csere: Walker 13/9, Kerpel-Fronius, Lados, Benke, Herger. Vezetőedző: Goran Tadic.